Tablette ekran nasıl ikiye bölünür? Android ve iPad'de ekranı ikiye bölme

Bölünmüş ekran modu ya da çoklu görev menüsü gibi özellikler tabletinizde iki uygulamayı yan yana kullanmanıza olanak tanır. Bu özellik çalışırken karşılaştırma ya da video izleme gibi işleri daha pratik hale getirir. Bu özelliğe ihtiyaç duyulan cihazlar arasında tabletler de yer alır. Fakat tabletlerde iki ekranın nasıl kullanılacağı hakkında herkes bilgi sahibi olmayabilir. Peki, tablette yani Android tabletlerde ve iPad'de ekran nasıl ikiye bölünür?

Defne Vera Şahin

İçindekiler

  • Tablette ekran nasıl ikiye bölünür?
  • Android tablette ekranı ikiye bölme
  • iPad'de ekranı ikiye bölme

Günümüz dijital dünyasında aynı anda birden fazla işle uğraşma ihtiyacı oldukça gerekli bir durum haline geldi. Teknolojinin ilerlemesi ile beraber hayat da hızlanırken verimlilik oldukça önemlidir. Bu noktada araştırılan ekran bölme özelliğiyle hem araştırma yapıp hem de not alınabilir. Bununla beraber çalışırken bir yandan da sosyal medyayı takip etmek isteyen kullanıcılar olabilir. Tabletlerde yerleşik olarak bulunan ekran bölme özelliği bunun gibi çoklu görevlerin kolay bir şekilde yapılabilmesine olanak sağlar. Bu sayede hem zaman kazanılır hem de işler daha verimli bir şekilde bitirilebilir. Ekran bölme konusunda bilgi sahibi olmayan kullanıcılar ise bu özelliğin nasıl kullanılacağını araştırmaktadır.

Tablette ekran nasıl ikiye bölünür?

Tabletlerde bulunan ekranı ikiye bölme özelliği bilhassa işlerini dijital ortamda yürüten kişiler için oldukça verimli bir kullanım biçimidir. Günümüzde hem ofis çalışanları hem de öğrenciler sıklıkla aynı zamanda farklı sunumlar ya da uygulamalarla ilgilenmek zorunda kalmaktadır. Bu noktada ekran bölme özelliği devreye girer. Aynı anda iki farklı uygulamanın yan yana açılmasıyla beraber hem daha hızlı çalışılabilir hem de görevler arasında geçiş yapmaya gerek kalmaz.

Ekran bölme özelliğinin kullanımı oldukça basittir. Android tablet ve iPadOS yani iPad kullanıcıları bu özelliğin nasıl aktif hale getirileceğini merak ederler.

Android tablette ekranı ikiye bölme

Android için ekranı ikiye bölme adımları şu şekildedir:

“Son kullanılan uygulamalar” ekranına girin.
Uygulama simgesine dokunarak "Bölünmüş ekran görünümünde aç" seçeneğine tıklayın.
Ardından yanına yerleştirmek istediğiniz ikinci uygulamayı işaretleyerek çift ekran moduna geçebilirsiniz.

iPad'de ekranı ikiye bölme

iPad'lerde ekranı ikiye bölme adımları ise şu şekildedir:

  • Herhangi bir uygulama açın.
  • Dock’tan ikinci uygulamayı sürükleyin.
  • Bölme oranını ayarlayın.

Eğer ekranı ikiye bölmek istemiyorsanız ama ikinci uygulamayı küçük bir pencere olarak kullanmak istiyorsanız uygulamayı Dock’tan ekranın ortasına doğru sürükleyip bırakarak, kayan pencere olarak açılmasını sağlayabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
iPad tablet iPadOS android ekran
