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Taciz iddiası sonrası ortalık kan gölüne döndü! Gelen bıçakladı, giden bıçakladı

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Kasımpaşa’da kız çocuğuna taciz iddiası sonrası ortalık karıştı. Kızı taciz ettiği iddia edilen 60 yaşındaki adam önce tekme tokat dövüldü sonra bıçaklandı. Ağır yaralanan Erol Ş. ambulansla hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan anne, amca ve eski eş tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kasımpaşa'daki korkunç olay, 26 Haziran Cumartesi günü saat 10.25 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa Camiikebir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Ş.'nin, Zeliha Z.’nin (29) kızı N.T.G.’yi (15) taciz ettiği iddiası üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

HEM DARP EDİP HEM BIÇAKLADILAR

Tartışmanın büyümesi üzerine Zeliha Z., kız çocuğunun amcası Mehmet G. (29) ve eski eşi Serkan A. (24), Erol Ş.’ye saldırdı. Erol Ş. tekme ve yumruklarla darbedildi. Dubayla başına vurulan Erol Ş. ekmek bıçağıyla bıçaklandı.

Taciz iddiası sonrası ortalık kan gölüne döndü! Gelen bıçakladı, giden bıçakladı 1

3 YERİNDEN BIÇAKLANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içerisinde kalan Erol Ş.'nin yapılan kontrollerde baldırından ve kalçasından 3 bıçak darbesiyle yaralandığı belirlendi.

Taciz iddiası sonrası ortalık kan gölüne döndü! Gelen bıçakladı, giden bıçakladı 2

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından bilinci kapalı halde Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan Erol Ş.’nin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polislerinin yaptığı çalışmalarda Erol Ş.’nin, N.T.G.’yi taciz ettiği iddiasının ardından çıkan tartışmada darbedildiği, başına dubayla vurulduğu ve bıçaklandığı belirlendi. Çalışmalar sonucunda Zeliha Z., Mehmet G. ve Serkan A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Taciz iddiası sonrası ortalık kan gölüne döndü! Gelen bıçakladı, giden bıçakladı 3

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Erol Ş. ile şüpheliler arasında çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü anlar görülüyor. Erol Ş.’nin darbedildiği, park dubasıyla başına vurulduğu ve ardından bıçaklandığı anlar da görüntülerde yer alıyor. Çevrede bulunanların kavgayı ayırmaya çalışması da güvenlik kamerasına yansıyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul cinsel taciz
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