Tacizcisini öldüren liseli Azra hakkında yeni karar! Cezası düşürüldü

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nin "hukuka aykırı" bularak 8 yıl 4 ay hapis cezasını bozduğu Azra E., Kars 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı.

Duruşmada sanık avukatı, yaptığı savunmasında, olayın meşru müdafaa kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini, Azra'nın uğradığı tacizin süresi ve niteliği itibarıyla ağır bir haksız saldırı olduğunu, korku ile bu eylemi gerçekleştirdiğini ve verilecek kararın toplum vicdanını da rahatlatması gerektiğini söyledi.

6 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Ağır Ceza Mahkemesi tutuksuz yargılanan Azra E.'ye "haksız tahrik altında kasten adam öldürme" suçundan Yargıtay yolu açık olmak üzere 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

NE OLMUŞTU?

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Kardeştepe köyünde 1 Mart 2022 tarihinde meydana gelen olayda, Şehit Engin Yılmaz Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Azra E., köy meydanındaki çeşmede hayvanları sularken, 3 yıldır kendisini taciz ettiğini iddia ettiği Birdal Doğan'ı babasına ait ruhsatsız tabancayla vurdu.

Birdal Doğan

Vücuduna 4 kurşun isabet eden Doğan, hayatını kaybetti.

Tutuklanan Azra E. hakkında 12 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kars 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 Temmuz 2022'de görülen ilk duruşmada Azra E., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Karar duruşmasında Cumhuriyet savcısı mütalaasında "haksız tahrik altında kasten adam öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Azra E.'ye önce müebbet, sonra tahrik altında öldürme ve iyi hal indirimi uygulayarak 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme ayrıca, Azra E.'nin adli kontrol tedbirlerinin uygulamasının devamına karar verdi.

YARGITAY CEZAYI FAZLA BULARAK BOZDU

Azra E.’nin avukatı karara itiraz ederek Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi’ne (BAM) başvurdu.

BAM'ın, mahkemenin kararını onamasının ardından bu kez dosya Yargıtay'a gitti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Azra E.'ye verilen cezanın yüksek olduğunu belirterek, 1'inci Ceza Dairesi'nde cezanın bozulmasını talep etti.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, cezada makul düzeyde indirim yapılması kararını aldı.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır