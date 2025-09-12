HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tacizcisini öldüren liseli Azra hakkında yeni karar! Cezası düşürüldü

Kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü Birdal Doğan'ı silahlavurarak öldüren lise öğrencisi Azra E.'nin 8 yıl 4 ay olan cezası, Yargıtay 1'nci Ceza Dairesi tarafından bozulmuştu. Azra'nın cezası bozma kararı sonrası yeniden yargılandığı Kars 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 yıl 8 aya düştü.

Tacizcisini öldüren liseli Azra hakkında yeni karar! Cezası düşürüldü

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nin "hukuka aykırı" bularak 8 yıl 4 ay hapis cezasını bozduğu Azra E., Kars 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı.

Duruşmada sanık avukatı, yaptığı savunmasında, olayın meşru müdafaa kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini, Azra'nın uğradığı tacizin süresi ve niteliği itibarıyla ağır bir haksız saldırı olduğunu, korku ile bu eylemi gerçekleştirdiğini ve verilecek kararın toplum vicdanını da rahatlatması gerektiğini söyledi.

6 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Ağır Ceza Mahkemesi tutuksuz yargılanan Azra E.'ye "haksız tahrik altında kasten adam öldürme" suçundan Yargıtay yolu açık olmak üzere 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

NE OLMUŞTU?

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Kardeştepe köyünde 1 Mart 2022 tarihinde meydana gelen olayda, Şehit Engin Yılmaz Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Azra E., köy meydanındaki çeşmede hayvanları sularken, 3 yıldır kendisini taciz ettiğini iddia ettiği Birdal Doğan'ı babasına ait ruhsatsız tabancayla vurdu.

Tacizcisini öldüren liseli Azra hakkında yeni karar! Cezası düşürüldü 1

Birdal Doğan

Vücuduna 4 kurşun isabet eden Doğan, hayatını kaybetti.

Tutuklanan Azra E. hakkında 12 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kars 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 Temmuz 2022'de görülen ilk duruşmada Azra E., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Karar duruşmasında Cumhuriyet savcısı mütalaasında "haksız tahrik altında kasten adam öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Azra E.'ye önce müebbet, sonra tahrik altında öldürme ve iyi hal indirimi uygulayarak 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme ayrıca, Azra E.'nin adli kontrol tedbirlerinin uygulamasının devamına karar verdi.

Tacizcisini öldüren liseli Azra hakkında yeni karar! Cezası düşürüldü 2

YARGITAY CEZAYI FAZLA BULARAK BOZDU

Azra E.’nin avukatı karara itiraz ederek Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi’ne (BAM) başvurdu.

BAM'ın, mahkemenin kararını onamasının ardından bu kez dosya Yargıtay'a gitti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Azra E.'ye verilen cezanın yüksek olduğunu belirterek, 1'inci Ceza Dairesi'nde cezanın bozulmasını talep etti.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, cezada makul düzeyde indirim yapılması kararını aldı.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrailli bakana 'Türk hacker' şoku!İsrailli bakana 'Türk hacker' şoku!
İmamoğlu, 'sahte diploma' davasında aylık gelirini açıkladıİmamoğlu, 'sahte diploma' davasında aylık gelirini açıkladı

Anahtar Kelimeler:
cinayet Kars cinsel taciz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Giresun'daki sık sık geziyordu: Gizemli helikopteri vatandaş kayda aldı! "Burada 7 piramit var, girişini arıyorsunuz"

Giresun'daki sık sık geziyordu: Gizemli helikopteri vatandaş kayda aldı! "Burada 7 piramit var, girişini arıyorsunuz"

Erdoğan açıkladı: CHP'den Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye geçiyor!

Erdoğan açıkladı: CHP'den Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye geçiyor!

Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu

Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu

7 yıldır yürüyemeyen kadın 9 günde sağlığına kavuştu!

7 yıldır yürüyemeyen kadın 9 günde sağlığına kavuştu!

İtirafçı oldu: "Paralar depoda"

İtirafçı oldu: "Paralar depoda"

Rusya-Ukrayna müzakereleri durduruldu

Rusya-Ukrayna müzakereleri durduruldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.