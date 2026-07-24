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Tacize direndiği iddiasıyla başından vurulan çocuk felç kaldı

Burdur’da tacize direndiği gerekçesiyle başından vurulduğu iddia edilen 14 yaşındaki çocuk, taburcu olduktan sonra geçirdiği havale nedeniyle yeniden yoğun bakıma kaldırıldı.

Tacize direndiği iddiasıyla başından vurulan çocuk felç kaldı

Burdur’da tacize direndiği gerekçesiyle başından vurulduğu iddia edilen 14 yaşındaki çocuk, taburcu olduktan sonra geçirdiği havale nedeniyle yeniden yoğun bakıma kaldırıldı. Yaklaşık 1 ay süren tedavinin ardından felç kaldığı öğrenilen çocuğun tedavisi devam ediyor.
Olay, 8 Mayıs akşam saatlerinde Burdur’daki Şeker Plajı’nda meydana geldi. İddiaya göre A.K. (62), aynı araçta bulunduğu E.H.’yi (14) taciz etti. E.H.’nin tepki göstererek direnmesi üzerine A.K., araçta bulunan tabancayla çocuğun başına ateş etti. Ağır yaralanan E.H.’yi Burdur Devlet Hastanesi’ne götüren A.K.’nın, sağlık ekiplerine çocuğun intihar girişiminde bulunduğunu söylediği öğrenildi. İhbar üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, A.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 9 Mayıs’ta çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YAKLAŞIK 1 AY KOMADA KALDI, İFADESİYLE SORUŞTURMANIN SEYRİ DEĞİŞTİ

İlk olarak Burdur Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan E.H., daha sonra ileri tedavi amacıyla Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yaklaşık 1 ay komada kalan çocuk, gözlerini açmasının ardından verdiği ilk ifadede A.K.’nın kendisini taciz ettiğini, karşı koyması üzerine silahla vurduğunu anlattı. Bu ifadenin ardından Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yeniden gözaltına alınan A.K., ’çocuğa karşı cinsel istismar’ ve ’kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TABURCU OLDUKTAN SONRA HAVALE GEÇİRDİ, FELÇ KALDI

İlk tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen E.H., kısa süre sonra geçirdiği havale nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 1 ay yoğun bakımda tedavi gören çocuk, felçli olarak taburcu edilirken vücudunun sağ tarafının kullanmadığı ve konuşamadığı öğrenildi. E.H.’nin tedavisinin fizik tedavi ve rehabilitasyon süreciyle devam ettiği bildirildi.

Tacize direndiği iddiasıyla başından vurulan çocuk felç kaldı 1

Tacize direndiği iddiasıyla başından vurulan çocuk felç kaldı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Burdur
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