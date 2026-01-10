TAG Otoyolu’nda bebek bezi yüklü tır alev alev yandı trafik durdu

Yangın, gece saatlerinde Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı Viyadüğü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, A.B. kontrolündeki tır dorse kısmında bilinmeye bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, aracı durdurup indikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyerek aracı tamamen saran alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonrası önce kontrol altına alındı, sonra da söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangın sonrası tır kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.