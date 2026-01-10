HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

TAG Otoyolu’nda bebek bezi yüklü tır alev alev yandı trafik durdu

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı Viyadüğü üzerinde bebek bezi yüklü bir tır alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle, gece saatlerinde otoyoldaki trafik akışı bir süreliğine durduruldu.

TAG Otoyolu’nda bebek bezi yüklü tır alev alev yandı trafik durdu
Cansu Akalp

Yangın, gece saatlerinde Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı Viyadüğü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, A.B. kontrolündeki tır dorse kısmında bilinmeye bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, aracı durdurup indikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyerek aracı tamamen saran alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonrası önce kontrol altına alındı, sonra da söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangın sonrası tır kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2 öğrenci çatıdan düşen kar kütlesinin altında kaldı!2 öğrenci çatıdan düşen kar kütlesinin altında kaldı!
D-100 Karayolu'nda zincirleme kaza!D-100 Karayolu'nda zincirleme kaza!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yangın bebek bezi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Petro'yu tehdit etmişti! Trump yeni gelişmeyi duyurup tarih verdi

Petro'yu tehdit etmişti! Trump yeni gelişmeyi duyurup tarih verdi

Derbi öncesi Icardi'den Skriniar sözleri!

Derbi öncesi Icardi'den Skriniar sözleri!

Dominik'ten aşk pozu geldi! Sevgilisi tanıdık çıktı

Dominik'ten aşk pozu geldi! Sevgilisi tanıdık çıktı

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.