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TAG Otoyolu'nda devrilen tır yandı: 1 yaralı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda bitkisel yağ yüklü tır devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, alev alev yanan tır itfaiye ekiplerince söndürüldü.

TAG Otoyolu'nda devrilen tır yandı: 1 yaralı
Begüm Özkaynak

Olay, akşam saatlerine doğru Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep kesimi Çöçelli mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, R.K. yönetimindeki 27 ATP 970 plakalı bitkisel yağ yüklü tır, kontrolden çıkıp bariyerleri aşarak yol kenarındaki araziye savruldu.

DEVRİLEN TIR ALEV TOPUNA DÖNDÜ, YANGIN ARAZİYE SIÇRADI

Olay sonrası devrilen tırda yangın çıkarken, yaralanan sürücü güçlükle kendisini araçtan dışarı attı. Kaza sonrası tır kısa sürede alev topuna dönerken yangın arazide otlar ve ağaçlara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine otoyol jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI, YANGIN 1 SAATLİK MÜDAHALEYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tırda ve arazide çıkan yangın ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle önce kontrol altına alındı, daha sonrasında ise söndürüldü.

KAZA NEDENİYLE OTOYOL TRAFİĞİNDE AKSAMA YAŞANDI

Yangın ve kaza nedeniyle trafik ekiplerince ulaşıma kapatılan TAG Otoyolu Gaziantep batı gişeleri kesimi, çalışmaların tamamlanmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tır hastane kaza
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