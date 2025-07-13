HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Tahliye olan arkadaşının valizine saklanarak firar etti!

Fransa'da eşine az rastlan bir olay gerçekleşti! 20 yaşındaki bir mahkum tahliye olan arkadaşının valizine saklandı ve bu yöntemle cezaevinden firar etti. İlginç olayın ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatıldı.

Tahliye olan arkadaşının valizine saklanarak firar etti!
Ufuk Dağ

Fransa'da bir mahkumun tahliye olan koğuş arkadaşının valizine saklanarak cezaevinden firar ettiği bildirildi.

VALİZDE KAÇTI

Fransa’da bir hükümlünün, hapis cezasının infazının tamamlanmasının ardından hapishaneden tahliye olan bir başka hükümlünün valizinde cezaevinden kaçtığı ortaya çıktı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

20 yaşındaki mahkumun, cuma günü ülkenin güneydoğusundaki Lyon kenti yakınlarındaki Corbas Cezaevi’nden firar ettiği açıklandı. Yetkililer, firarinin tahliye olan arkadaşının eşyaları arasına gizlendiğini ifade etti.

Ceza infaz kurumu, olayla soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kar maskesi takıp bıçakla saldırdı! Çocuk başından ağır yaralandıKar maskesi takıp bıçakla saldırdı! Çocuk başından ağır yaralandı
Ankara’da 3 kişinin öldüğü yangında, sitede yaşayanlardan olay iddia! 'Yangın alarm sistemi devreye girmedi'Ankara’da 3 kişinin öldüğü yangında, sitede yaşayanlardan olay iddia! 'Yangın alarm sistemi devreye girmedi'

Anahtar Kelimeler:
cezaevi Fransa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sınır kapılarında yoğunluk! 3 haftada 159 bin araç giriş yaptı

Sınır kapılarında yoğunluk! 3 haftada 159 bin araç giriş yaptı

Ankara'da kahreden infaz! Anne öldü, 12 yaşındaki çocuk ölü numarası yaptı... Katillerin kimliği ise şaşırttı

Ankara'da kahreden infaz! Anne öldü, 12 yaşındaki çocuk ölü numarası yaptı... Katillerin kimliği ise şaşırttı

Akın akın geliyorlar! Son 5 yılın rekoru

Akın akın geliyorlar! Son 5 yılın rekoru

Yaz sıcağına ilginç çözüm! Köydeki evinin bahçesine kendi aquaparkını yaptı

Yaz sıcağına ilginç çözüm! Köydeki evinin bahçesine kendi aquaparkını yaptı

Direksiyon hakimiyetini kaybedip denize uçtu! Aracın üstünde kurtarılmayı bekledi

Direksiyon hakimiyetini kaybedip denize uçtu! Aracın üstünde kurtarılmayı bekledi

Tüm hayatını etkileyen yanlışlık! Bir organını aldılar: Kazandığı tazminatla bir kez daha yıkıldı

Tüm hayatını etkileyen yanlışlık! Bir organını aldılar: Kazandığı tazminatla bir kez daha yıkıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.