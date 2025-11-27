HABER

Tahliye tartışmaları gündemdeydi! Selahattin Demirtaş'ın 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan cezalandırılması istendi

Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilip edilmeyeceği yönündeki tartışmalar gündemdeki yerini korurken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Demirtaş'ın, 'Cumhurbaşkanına hakaret ettiği' gerekçesiyle yargılandığı davada mütalaa verildi. Savcı, mütalaasında; Demirtaş'ın davaya konu olan suçtan cezalandırılmasını talep etti.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Diyarbakır, Mersin, Ankara ve Mardin'deki konuşmalarında 'Cumhurbaşkanına hakaret ettiği' gerekçesiyle açılan ve 4 dosyanın birleştirildiği davanın duruşması, Mersin 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

2 DAVA DOSYASI BİRLEŞTİRİLDİ

Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Demirtaş, duruşmaya katılmazken; avukatı salonda hazır bulundu. Mahkeme hakimi, Demirtaş'ın, Mersin ve Diyarbakır'daki konuşmalarında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle açılan 2 dava dosyasının birleştirilmesine karar verdi, Ankara ve Mardin'deki ifadelerine ilişkin dosyaların birleştirme talebini ise uygun görmedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme savcısı, dosya hakkında mütalaasını verdi. Mütalaada Demirtaş'ın 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme hakimi, Demirtaş'ın sonraki celseye katılmaması halinde 'susma hakkını kullandığının kabul edileceği'ne yönelik ihtarda bulunulmasına karar verdi. Demirtaş'ın avukatı, mütalaaya karşı ek süre isterken; duruşma 6 Ocak'a ertelendi.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

insaf artık, amaç zulüm
demirtaş 50 kişinin ölümüne sebep olan bir kişi ,CB hakaret hafif bir suçlama ,Demirtaş halkı sokağa döküp isyan çıkartma hareketine girişti acıl ondan ceza almalı cezada yüzyıllar tutar 50 * ömür boyu hapis,,,,ölüm cezası gelse 50 defa ölmesi gerekir di
