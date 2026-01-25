Tahliyeden sonra ilk kez görüntülendi! Gazeteci Fatih Altylı Haldun Dormen'in cenazesine katıldı

Türk tiyatro tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Haldun Dormen 98 yaşında hayata gözlerini yumdu. Haldun Dormen için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde bir anma töreni düzenlendi.

Birçok isim Dormen'e karşı son vazifesini yerini getirmek için törende hazır bulundu. Usta sanatçıyı son yolculuğuna uğurlamak isteyenler Teşvikiye Camii’ne geldi.

TAHLİYE'DEN SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Cenaze törenine katılan isimlerden biri de gazeteci Fatih Altaylı oldu. Altaylı tahliye edildikten sonra ilk kez görüntülendi.