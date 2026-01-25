HABER

Tahliyeden sonra ilk kez görüntülendi! Gazeteci Fatih Altylı Haldun Dormen'in cenazesine katıldı

Haldun Dormen'in vefatı Türk sanat dünyasını ve yakınlarını yasa boğdu. Tiyatronun duayen ismi 98 yaşında hayata veda ederken, birçok isim cenaze namazı için Teşvikiye Camii’ne geldi. Gazeteci Fatih Altaylı da Dormen'e karşı son vazifesini yerine getirmek için cenaze törenine katıldı. Altaylı, tahliye edildikten sonra ilk kez görüntülendi.

Melih Kadir Yılmaz

Türk tiyatro tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Haldun Dormen 98 yaşında hayata gözlerini yumdu. Haldun Dormen için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde bir anma töreni düzenlendi.

Birçok isim Dormen'e karşı son vazifesini yerini getirmek için törende hazır bulundu. Usta sanatçıyı son yolculuğuna uğurlamak isteyenler Teşvikiye Camii’ne geldi.

TAHLİYE'DEN SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Cenaze törenine katılan isimlerden biri de gazeteci Fatih Altaylı oldu. Altaylı tahliye edildikten sonra ilk kez görüntülendi.

