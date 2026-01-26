HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Tahran'dan Washington'a çok sert gözdağı! "Silahlı kuvvetlerimiz bir saniyeyi bile boşa harcamıyor"

ABD'nin dış politikada peş peşe sert hamleleri sonrası İran'dan Washington'a çok sert bir rest geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin bölgedeki savaş gemileriyle alakalı açıklamada bulundu. İran'ın herhangi bir ABD saldırısına karşı sert yanıt vereceğini ifade eden Bekayi, "Silahlı kuvvetlerimiz her gelişmeyi anbean izlemekte ve yeteneklerini artırmak için tek bir saniyeyi bile boşa harcamıyor." dedi.

Tahran'dan Washington'a çok sert gözdağı! "Silahlı kuvvetlerimiz bir saniyeyi bile boşa harcamıyor"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD’nin USS Abraham Lincoln uçak gemisini Ortadoğu’ya göndermesi ve Körfez ülkeleriyle ortak askeri tatbikat başlatmasına değinen Bekayi, İran’ın kendisine yönelik her türlü saldırıya karşılık vereceğini belirterek, "Uzun süredir bir hibrit savaşla karşı karşıyayız. 12 günlük savaşın ardından her gün yeni iddialar ve tehditlerle karşılaşıyoruz. Bölge ülkeleri her türlü istikrarsızlığın bulaşıcı ve belirli hedefleri olduğunu çok iyi biliyor. Uluslararası hukuka inanan her ülke, ABD’nin çarpıtmalarına karşı net bir tutum almalıdır. İran kendi kabiliyetlerine güveniyor ve Haziran ayında yaşanan tecrübeyi hafızasında taşımaktadır. İran, her zamankinden daha güçlüdür ve her türlü saldırıya karşılık verecektir" dedi.

Tahran dan Washington a çok sert gözdağı! "Silahlı kuvvetlerimiz bir saniyeyi bile boşa harcamıyor" 1

"SİLAHLI KUVVETLERİMİZ TEK BİR SANİYEYİ BİLE BOŞA HARCAMIYOR"

ABD'nin bölgeye savaş gemilerini göndermesini "güç gösterisi" olarak nitelendiren Bekayi, "Bir ya da birkaç savaş gemisinin gelişi, İran’ın savunma kararlılığını etkilemez. Silahlı kuvvetlerimiz her gelişmeyi anbean izlemekte ve yeteneklerini artırmak için tek bir saniyeyi bile boşa harcamıyor. Güç gösterisi ve tehditler uluslararası hukuka aykırı olmakla birlikte bu ilkelerin ihlali herkesi etkiler. Bu yüzden bölge ülkeleri yanlış hesaplamaların önüne geçmeye çalışmaktadır" şeklinde konuştu.

Tahran dan Washington a çok sert gözdağı! "Silahlı kuvvetlerimiz bir saniyeyi bile boşa harcamıyor" 2

"HEM ÇİN’LE HEM RUSYA’YLA SAVUNMA ANLAŞMALARIMIZ VAR"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın ABD’ye saldırıyı ertelemesi yönünde mesajı gönderdiği iddialarına yalanlama getiren Bekayi, "ABD’nin kendisi bile İsrail kaynaklı bilgilerin şüpheyle değerlendirilmesi gerektiğini kabul ederken, bizim medyamız bu iddiaları neden yayıyor? Bu iddiaların hiçbir doğruluğu yoktur. Bu, İsrail rejiminin yalan zincirinin devamıdır. Bu rejim diplomasinin her türlüsüne düşmandır ve sahte bilgilerin ana üreticisidir" ifadelerini kullandı.

Tahran dan Washington a çok sert gözdağı! "Silahlı kuvvetlerimiz bir saniyeyi bile boşa harcamıyor" 3

Çin ve Rusya ile savunma alanında işbirliğinin devam ettiğini belirten Bekayi, her iki ülke ile temasın güçlü bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Hem Çin’le hem Rusya’yla savunma anlaşmalarımız var. Bu iş birlikleri ve temaslar güçlü biçimde sürecektir. Rusya ve Çin, Birleşmiş Milletler ’in iki önemli üyesidir ve sorumluluklarının farkındadır. Son gelişmelerle ilgili olarak da her iki ülkeyle temas halindeyiz" ifadelerini kullandı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti mi CHP mi? Esnaf ve ev kadınlarına soruldu! Anket sonuçları dikkat çektiAK Parti mi CHP mi? Esnaf ve ev kadınlarına soruldu! Anket sonuçları dikkat çekti
Adana'da kaybolmuştu! 16 yaşındaki küçük kız geceyi mağarada geçirmişAdana'da kaybolmuştu! 16 yaşındaki küçük kız geceyi mağarada geçirmiş

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Değeri 7.7 milyar, satış fiyatı 160 milyon TL! Vurguncular neler yapmış neler

Değeri 7.7 milyar, satış fiyatı 160 milyon TL! Vurguncular neler yapmış neler

İtalya o ülkeyle ipleri kopardı! Meloni çileden çıktı: "Ağır bir hakaret"

İtalya o ülkeyle ipleri kopardı! Meloni çileden çıktı: "Ağır bir hakaret"

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, TRT affetmedi!

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, TRT affetmedi!

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.