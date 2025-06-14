Tahran'ın doğusundan şiddetli patlama sesleri duyuldu

Saldırılarda yaralanan 63 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu, çok sayıda yaralanma vakasının şarapneller nedeniyle olduğu ifade edildi.

Yaralıların çoğunun Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan bölgesinden olduğu belirtildi.

9 BİNA TAMAMEN YIKILDI

Haaretz'in haberine göre, Ramat Gan'da İran füzelerinin isabet ettiği 9 bina tamamen yıkılırken saldırıların düzenlendiği bölgelerden çok sayıda kişi tahliye edildi.

Kanal12'nin haberine göre, İsrail genelinde saldırılardan etkilenen noktalarda 300 kişi evlerinden tahliye edildi.

İsrail ordu sözcülüğü yaptığı açıklamada İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırıda yüz kadar füze fırlattığını açıklamıştı.

(AA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır