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Tahran'ın doğusundan şiddetli patlama sesleri duyuldu

İran'ın misilleme olarak İsrail'e düzenlediği füze saldırılarında en az 63 İsraillinin yaralandığı bildirildi. İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin acil yardım servisi Magen David Adom Direktörü Eli Bin'den aktardığına göre, yaralılar çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Tahran'ın doğusundan şiddetli patlama sesleri duyuldu

Saldırılarda yaralanan 63 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu, çok sayıda yaralanma vakasının şarapneller nedeniyle olduğu ifade edildi.

Yaralıların çoğunun Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan bölgesinden olduğu belirtildi.

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9 BİNA TAMAMEN YIKILDI

Haaretz'in haberine göre, Ramat Gan'da İran füzelerinin isabet ettiği 9 bina tamamen yıkılırken saldırıların düzenlendiği bölgelerden çok sayıda kişi tahliye edildi.

Kanal12'nin haberine göre, İsrail genelinde saldırılardan etkilenen noktalarda 300 kişi evlerinden tahliye edildi.

İsrail ordu sözcülüğü yaptığı açıklamada İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırıda yüz kadar füze fırlattığını açıklamıştı.

(AA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Tel Aviv
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