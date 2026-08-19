Tahran'ın planı sızdı! Tüm dünyayı endişe kapladı: "Avrupa'yı vuracak! Bulgaristan bile masada"

ABD ile İran arasındaki gerilim dinmek bilmezken İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Financial Times'a konuşan kaynaklar endişe yaratan iddiaları ortaya attı.

İran rejimine yakın kaynaklara göre, İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın çatışmayı tırmandırması durumunda, savaşı Orta Doğu'nun ötesine, hatta Avrupa'daki ABD askeri hedeflerine bile genişletmeyi düşünüyor.

HEDEFTE BULGARİSTAN'DA VAR

Görüşmeler hakkında bilgi sahibi iki kaynak, İran güçlerinin Bulgaristan da dahil olmak üzere Güneydoğu Avrupa'daki ABD askeri tesislerine yönelik saldırı senaryolarını değerlendirdiğini söyledi.

Sofya geçen ay ABD yakıt ikmal uçaklarının Besmer hava üssünü kullanmasını onaylamıştı.

Kaynaklardan biri, yeni bir ABD saldırısı durumunda olası misilleme hedeflerinin arasında, Mart ayında Ağrotur'daki İngiliz üssünün insansız hava aracıyla vurulduğu Güney Kıbrıs'ın da bulunduğunu söyledi.

FİBER KABLOLAR DA TEHLİKEDE

Aynı zamanda, aynı bilgilere göre, İran silahlı kuvvetleri, çatışmanın daha da tırmanması durumunda Hürmüz Boğazı'ndaki denizaltı fiber optik kablolarına saldırma olasılığını da ayrı olarak değerlendirdi.

"YENİ ASKERİ HAREKAT NE ZAMAN OLACAK?" SORUSUNU TARTIŞIYORLAR

Tahran'da yeni bir savaş turunun mümkün olduğu düşünülüyor.

Tehditler, rejimin birçok üyesinin yeni bir askeri harekâtı "olacak mı" değil, "ne zaman olacak" meselesi olarak gördüğü Tahran'daki ruh halini yansıtıyor.

Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik müzakereler çıkmaza girdi ve geçen hafta İran'ın Yüksek Lideri Ayetullah Mücteba Hamenei, sertlik yanlısı isimleri üst düzey güvenlik ve askeri görevlere atadı. Salı günü Donald Trump, Tahran ile "devam eden veya planlanan hiçbir görüşme veya temas olmadığını" söyledi.

Devrim Muhafızları ve diğer İran askeri komutanları, yeni bir tam ölçekli çatışma durumunda İran'ın, ABD askeri tesislerine, enerji altyapısına ve Orta Doğu'daki diğer hedeflere odaklanan önceki stratejisini terk edeceğini ve saldırılarını bölgenin çok ötesine genişleteceğini uyardı.

İNGİLTERE'YE 'VURABİLİRİZ' UYARISI

Geçen ay Devrim Muhafızları ayrıca, ABD'nin İngiliz askeri üslerini kullanması konusunda İngiltere'yi uyarmış ve "İran topraklarına saldırı başlatmak için kullanılan herhangi bir üssün meşru bir hedef olarak kabul edileceğini" vurgulamıştı.

Kaynaklardan biri, rejimin Trump'ın İran altyapısına yönelik önceki tehditlerini gerçekleştirmesi durumunda çatışmayı daha da genişletmek için bir plan hazırladığını söyledi. ABD Başkanı geçen ay, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye saldırması durumunda Washington'ın bir İran köprüsünü veya enerji santralini imha edeceğini söylemişti. İkinci kaynak, Tahran'ın ABD saldırısına karşı yanıtında "sınır koymayacağını" söyledi.

"İRAN, AVRUPA'YI VURACAK"

Kaynak, "ABD çok ileri giderse, İran ne pahasına olursa olsun kendini savunacak, bölgenin ötesine geçecek ve Avrupa'yı vuracak" dedi.

TÜRKİYE'NİN AÇIKLAMASINI HATIRLATTILAR

Nefes'in Financial Times'tan aktardığına göre İran, çok uzun mesafelerdeki hedeflere saldırmaya istekli olduğunu zaten gösterdi.

Şubat ayında ABD ve İsrail'in savaşı başlatmasının ardından geçen haftalarda Washington, Tahran'ı Hint Okyanusu'ndaki yaklaşık 4.000 kilometre uzaklıktaki ABD-İngiliz ortak askeri üssü Diego Garcia'ya çok sayıda füze fırlatmakla suçladı. Füzelerin hiçbiri hedefine ulaşmadı.

GÜNEY KIBRIS HEDEF ALINMIŞTI

Financial Times, "Mart ayında Türkiye, NATO hava savunmasının İran'dan fırlatılan birkaç balistik füzeyi engellediğini açıkladı. Aynı ay, Güney Kıbrıs'taki Ağrotur'daki bir İngiliz üssüne insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. O dönemdeki Batılı yetkililer, bunun İran'ın doğrudan bir saldırısından ziyade, İran yanlısı güçler tarafından kullanılan bir İran insansız hava aracı olduğuna inanıyordu" hatırlatmasını yaptı.

ÜRDÜN'E YÖNELİK SALDIRIDA ABD ASKERLERİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Kaynaklar ayrıca, İran'ın geçen ay Ürdün'deki bir ABD üssüne düzenlediği ve üç Amerikalı askerin ölümüne neden olan saldırının, İslam Cumhuriyeti'nin bugüne kadarki en isabetli uzun menzilli saldırısı olduğunu ve daha uzak mesafelerdeki hedefleri vurma yeteneğini gösterdiğini söyledi.

"BU AVRUPA'YA BİR MESAJDI"

İlk kaynak, "Bu aynı zamanda Avrupa'ya da bir mesajdı: Füze saldırısına uğrayabilir, bu yüzden bu savaşta nerede durduğunu bilmesi gerekiyor. Altyapımıza yönelik bir saldırı gibi çok büyük bir hata, savaşı bölgenin ötesine, Avrupa'ya taşıyabilir" dedi.

Aynı zamanda, İran rejimi içindeki bazı kişiler Tahran'ın çok fazla baskı uyguladığından endişe duyuyor. Ancak birçok sertlik yanlısı, Amerika Birleşik Devletleri'nin herhangi bir anlaşmayı uygulamaya güvenilemeyeceğine ve İran'ın nihai bir anlaşmada taahhütlerini yerine getirmesini sağlamak için Washington'a maliyeti artırması gerektiğine inanıyor.

Bunlar arasında, Hamaney'in geçen hafta ülkenin güvenlik aygıtının en üst görevine atadığı Devrim Muhafızları'nın eski komutanı Mohsen Rızai de bulunuyor.

İranlı analistler bu hamleyi, Tahran'ın en üst düzey müzakerecisi Muhammed Galibaf gibi yetkililerin şimdilik kenara itildiğinin bir işareti olarak yorumladılar. Kalıcı bir anlaşmaya varma şansı giderek azalıyor gibi görünüyor.

"DELİRMEYİN, ÇÜNKÜ BEN SİZDEN DAHA DELİYİM"

İkinci kaynak, "İran açık bir mesaj veriyor: Eğer Galibaf ile anlaşmaya varamazsanız, Rızai ile uğraşmak zorunda kalacaksınız" dedi. Kaynak, Tahran'ın mesajını şu şekilde özetledi: "Delirmeyin, çünkü ben sizden daha deliyim."