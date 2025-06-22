Tahran misilleme yapacak mı? ABD'den dikkat çeken önlemler: Tahliyeler, kısıtlamalar ve kırmızı renkli uyarı...

ABD'nin İran'ı hedef almasının ardından Orta Doğu'da kartlar yeniden dağıtılıyor. İran'ın misilleme yapıp yapmayacağı merakla beklenirken ABD cephesinden kritik bir hamle geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, İran’a yönelik saldırının ardından, Orta Doğu’daki personeline "dikkatli olmaları" uyarısında bulunurken, bazı ülkelerdeki diplomatik temsilcilik çalışanlarından ise bulundukları ülkeleri terk etmelerini istedi.

BAZI KISITLAMALAR GETİRİLDİ

Bakanlık, resmi internet sitesi ve X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İran’a yönelik saldırı sonrası Tahran’ın olası misillemesine karşı bölge ülkelerinde görev yapan personeline uyarılarda bulundu ve bazı kısıtlamalar getirdi.

TÜRKİYE'DEKİ PERSONELLERE UYARI

ABD Dışişleri Bakanlığı, yaptığı paylaşımda aralarında Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Türkiye’nin de bulunduğu bazı ülkelerdeki vatandaşlarını, bölgedeki gelişmeler sonrası yaşanabilecek protesto ve benzeri taşkınlıklara karşı uyardı.

KIRMIZI RENKLE UYARI

Bakanlık, Lübnan, Irak ve Suudi Arabistan gibi ülkelerdeki temsilcilik çalışanlarına ve vatandaşlara yönelik uyarılarını ise kırmızı renkle yayınladı; bu ülkelerde görev yapan personelinden azami dikkat göstermesi istendi.

TAHLİYE KARARI

Özellikle Lübnan ve Irak’taki güvenlik riskine dikkati çeken Bakanlık, "bölgedeki istikrarsız güvenlik durumu" gerekçesiyle bu ülkelerdeki acil görevli olmayan personelin ve aile üyelerinin tahliye edilmesi talimatı verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak’la ilgili yaptığı açıklamada, "12 Haziran’da aşırı tedbir amacıyla ABD Irak Misyonu, bazı personelin düzenli şekilde tahliyesine başladı. Operasyonların kolaylaştırılması yönünde devam eden çabalar kapsamında, 21 ve 22 Haziran’da da ek personel Irak’tan ayrıldı." ifadelerine yer verdi.

Bakanlık ayrıca, Orta Doğu ülkelerinde bulunan vatandaşlarının ABD’ye en hızlı şekilde dönebilmesi için yönlendirme bağlantılarını da paylaştı.

TAHRAN'DAN MİSİLLEME GELECEK Mİ?

ABD’nin İran’ın üç nükleer tesisine yönelik saldırılar düzenlemesinin ardından bölgede tansiyon yükselirken, Tahran yönetiminin bölgedeki ABD üsleri ya da diğer varlıklara karşı misilleme yapıp yapmayacağı belirsizliğini koruyor.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır