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Tahran nerede, hangi ülkede? Tahran neresi, nerenin başkenti?

Tahran, dünyadaki en önemli ve büyük şehirlerden biridir. Şehir hem bir başkent olarak hem de ekonomik, kültürel ve sanayi merkezi olarak öne çıkar. Bu açıdan köklü bir tarihe sahiptir. Geçmişte küçük bir kasaba olarak kurulmuşken zamanla büyüyerek modern ve yoğun nüfuslu bir şehre dönüşmüştür. Peki, Tahran hangi ülkede?

Tahran nerede, hangi ülkede? Tahran neresi, nerenin başkenti?
Defne Vera Şahin

Tahran kenti ilk ortaya çıktığı zamanlarda oldukça küçük bir yerleşim yeriydi. Bu şehrin kısa bir zaman içerisinde gelişmesinin en büyük sebeplerinden biri ülkedeki petrol kaynaklarının büyük bir bölümünün burada bulunmasıdır. Şehirde bulunan petrol yataklarının keşfedilmesi ülkenin de kısa sürede ekonomik olarak gelişmesini sağlamıştır. Bunun sonucunda ise Tahran dünya genelinde en önemli şehirler arasında girmiştir. Bu kapsamda "Tahran nerenin başkenti?" gibi soruların yanıtları merak konusudur.

Tahran nerede? Tahran neresi?

Tahran, İran'ın başkenti ve en büyük şehri olarak öne çıkar. Şehir ülkenin kuzeyindeki Elburz Dağları'nın güney eteklerinde kurulmuştur. Tahran’ın Hazar Denizi'ne uzaklığı yaklaşık 100 km’dir. Bu şehir tarih boyunca önemli yerleşim yerlerinden biri olmuştur. Geçmişte başkent olan Rey’in yakınındaki küçük bir köyken, Rey şehri 1220'de Moğollar tarafından yıkılmıştır. Bu olayın ardından Tahran gelişmeye başlar. Şehir 1788 yılında Kaçar Hanedanı tarafından başkent olarak ilan edilmiştir. Bu önemli kent 2. Dünya Savaşı esnasında Tahran Konferansı'na ev sahipliği yapmıştır.

Elburz Dağları'nın eteklerinde bulunan şehirde dağ manzaraları ve farklı bir iklim yapısı mevcuttur. Tahran’da yarı kurak bir iklim yapısı hakimdir. Yaz mevsimleri sıcak ve kurak, kışlar ise oldukça soğuk geçer.

Şehir, İran için politik, ekonomik, kültürel ve bilimsel bir merkez olarak önemli bir işlev üstlenmektedir. Tahran’da pek çok müze, sanat galerisi, tarihi yapı ve modern alışveriş yerleri bulunur. Bununla beraber Tahran Üniversitesi ve Şerif Vagefi Teknik Üniversitesi gibi önemli eğitim kurumları da bu şehirde yer alır.

Tahran nüfusu

İran'ın başkenti konumundaki Tahran’ın nüfusu 8 milyon 694 bin olarak bilinmektedir. Şehir 730 kilometrekarelik kapladığı bir alanla ülkenin en büyük şehridir. Tahran’ın gelişmiş sanayisi ve maden yatakları öne çıkar. Şehirde en fazla çıkarılan madenler ise demir, çelik, bakır ve altındır. Şehirleşme alanının toplamda 1200 kilometrekare olarak bilindiği Tahran her sene 5 milyondan fazla turist tarafından ziyaret edilir.

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Anahtar Kelimeler:
Tahran İran
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