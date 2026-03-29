Tahran’ı hedef alan saldırılar birçok yerleşim bölgesinde hasara yol açtı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları devam ediyor. İran Kızılayı, ülkenin başkenti Tahran’ı hedef alan son saldırıların birçok yerleşim bölgesinde hasara yol açtığını açıkladı. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, yaşanan yıkım ve yaralı olarak kurtarılan siviller kameralara yansıdı. Görüntülerde Tahran’ın bazı bölgelerinden alev ve dumanların yükseldiği görüldü. Son saldırıların herhangi bir can kaybına yol açıp açmadığına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.



