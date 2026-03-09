HABER

Takla atan araç sürücüsü hafif yaralandı

Aydın-Muğla Karayolunda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında takla atan araç sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Kaza Bayı-Bozarmut arasında meydana geldi. Araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla attı. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapmasının ardından sağlık kuruluşuna sevk edildi. Kaza nedeniyle yol kısa süreliğine tek şeritten verildi. Araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

