Takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın’ın Nazilli ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın-Denizli kara yolu üzeri Organize Sanayi Kavşağı’nda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muharrem Ertan (22) idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun karşısına geçmekte olan T.Y. yönetimindeki otomobile çarparak savrulan araç, yol kenarındaki beton çiçekliğe çarpıp takla attı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücü Muharrem Ertan ile yolcu konumunda bulunan A.A.'yı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Ertan, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Yolcu konumundaki A.A.'nın ise hastanede tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın
