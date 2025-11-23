HABER

Takla atan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Çankırı’da kontrolden çıkan otomobilin takla atarak hurdaya döndüğü kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, Korgun-Çankırı Karayolu Akçavakıf köyü mevkiinde meydana geldi.

Kaza, Korgun-Çankırı Karayolu Akçavakıf köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. (46) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Kazada sürücü A.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çankırı
