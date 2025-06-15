HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Takla atan otomobilden fırladı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Mardin'de takla atan otomobilden tarlaya fırlayan Yunus Emre Kösen (17) hayatını kaybetti, sürücü Ali Adın (19) ise ağır yaralandı.

Takla atan otomobilden fırladı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Nusaybin ile Midyat ilçeleri arasındaki Beyazsu mesaire alanı yakınlarında meydana geldi. Ali Adın’ın kontrolünü yitirdiği 01 ACK 407 plakalı otomobil, takla attı. Otomobildeki Yunus Emre Kösen, araçtan fırlayarak tarlaya savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Kösen’in hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Adın ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yunus Emre Kösen’in cenazesi ise, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü. Ali Adın’ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar çarşambadan itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkıyorMeteoroloji uyardı! Sıcaklıklar çarşambadan itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkıyor
Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale devam ediyorManisa'da çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor

Anahtar Kelimeler:
Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail'den 'bire yüz' tehdidi! Ardından tüm İsrailli bakanlara aynı talimat...

İsrail'den 'bire yüz' tehdidi! Ardından tüm İsrailli bakanlara aynı talimat...

Füzeler peş peşe havalandı! İsrail yeniden vurmaya başladı

Füzeler peş peşe havalandı! İsrail yeniden vurmaya başladı

Binlerce insan o uçağı takip etti! Kapatılan hava sahasına girdi! İran'da gizemli uçuş...

Binlerce insan o uçağı takip etti! Kapatılan hava sahasına girdi! İran'da gizemli uçuş...

Galatasaray bombayı patlatıyor! Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri İstanbul'a geliyor

Galatasaray bombayı patlatıyor! Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri İstanbul'a geliyor

Yüzlerce taksici iş bıraktı! Ulaşım durma noktasına geldi

Yüzlerce taksici iş bıraktı! Ulaşım durma noktasına geldi

Anne vahşetini gizli kamera ortaya çıkardı!

Anne vahşetini gizli kamera ortaya çıkardı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.