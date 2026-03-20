Takla atan otomobile başka bir araç çarptı: 2’si çocuk 7 yaralı!

Kaza, saat 07.50 sıralarında Tuzla Orhanlı mevkii TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi.

TEM OTOYOLU’NDA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Edinilen bilgiye göre, 34 EHR 458 plakalı otomobil, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan 34 SP 1911 plakalı otomobil, takla atarak savrulan araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlar yol kenarına savruldu.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada her iki araçta bulunan ve aralarında 2 çocuğun da olduğu toplam 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza nedeniyle otoyolda güvenlik önlemi alırken, trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kazaya karışan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA