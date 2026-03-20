Takla atan otomobile başka bir araç çarptı: 2’si çocuk 7 yaralı!

Tuzla Orhanlı mevkiinde TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil takla attı. Takla atan araç, aynı istikamette seyreden başka bir otomobilin çarpması sonucu yol kenarına savruldu.

Kaza, saat 07.50 sıralarında Tuzla Orhanlı mevkii TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi.

TEM OTOYOLU’NDA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Edinilen bilgiye göre, 34 EHR 458 plakalı otomobil, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan 34 SP 1911 plakalı otomobil, takla atarak savrulan araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlar yol kenarına savruldu.

Takla atan otomobile başka bir araç çarptı: 2’si çocuk 7 yaralı! 1

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada her iki araçta bulunan ve aralarında 2 çocuğun da olduğu toplam 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza nedeniyle otoyolda güvenlik önlemi alırken, trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Takla atan otomobile başka bir araç çarptı: 2’si çocuk 7 yaralı! 2

Kazaya karışan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tuzla Tem otoyolu
