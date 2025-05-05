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Takla atıp ters döndü! Aracın sürücüsü yaralandı

Hatay’da takla atarak ters dönen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.Kaza, Antakya çevreyolu Kuzeytepe Mahallesi mevkiinde yaşandı.

Takla atıp ters döndü! Aracın sürücüsü yaralandı
Çiğdem Sevinç

Hatay’da takla atarak ters dönen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Ters dönen aracın sürücü yaralandı

Kaza, Antakya çevreyolu Kuzeytepe Mahallesi mevkiinde yaşandı. Devam eden yol çalışmalarının bulunduğu bölgede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç yoldan çıkarak çukura düştü. Kazada araç takla atarak ters döndü.
Yaralı şahıs itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıs olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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