HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Takla atıp ters dönen aracın başında oturup okudu! Kazazede kadının ilk işi oldu

Şanlıurfa'da kaza yapan araçtan sağ salim kurtulan kadının ilk işi oturup Kur'an-ı Kerim okumak oldu. Takla atarak ters dönen otomobilden çıkan kazazede kadın yara almadıkları için şükür duası da etti.

Takla atıp ters dönen aracın başında oturup okudu! Kazazede kadının ilk işi oldu

Kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun Suruç ilçesine bağlı Aligör kırsal Mahallesi yol ayrımında yaşandı. M.M.'nin kullandığı otomobil, iddiaya göre tali yoldan çıkan başka bir araca çarpmamak için sürücüsünün manevra yapması sonucu kontrolünden çıkarak devrildi. Kazayı gören vatandaşlar, ters dönen otomobildekilerin yardımına koştu. Otomobilden çıkartılan sürücü ile yanındaki eşinin yara almadıkları gözlendi.

Takla atıp ters dönen aracın başında oturup okudu! Kazazede kadının ilk işi oldu 1

OTOMOBİLDEN ÇIKIP KURAN'I KERİM OKUDU

Otomobilden çıkarılan sürücünün eşi, Kuran'ı Kerim'i açıp okudu. Yara almadıkları için şükür duası da eden kadın, olay yerine çağrılan başka bir otomobil ile Suruç'a götürüldü. Kısmen kapanan yol, otomobilin kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Takla atıp ters dönen aracın başında oturup okudu! Kazazede kadının ilk işi oldu 2

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnfial yaratan görüntü! Baba ve oğlu 70 yaşındaki kadını böyle darbetti İnfial yaratan görüntü! Baba ve oğlu 70 yaşındaki kadını böyle darbetti
Beyin temizliği için 5 altın kuralBeyin temizliği için 5 altın kural

Anahtar Kelimeler:
Kur'an-ı Kerim kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akılalmaz iddia sonrası ortalık karıştı

Akılalmaz iddia sonrası ortalık karıştı

96 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Nem yüzde 100'e ulaştı... Nefes almakta zorlanıyorlar

96 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Nem yüzde 100'e ulaştı... Nefes almakta zorlanıyorlar

Gece yarısı dehşeti! Bir il bu olayı konuşuyor

Gece yarısı dehşeti! Bir il bu olayı konuşuyor

'149 bin TL geri alabilirler' Kuyumcudan altın alanları uyardı!

'149 bin TL geri alabilirler' Kuyumcudan altın alanları uyardı!

Sane gördüklerine inanamadı! Soyunma odasında esti gürledi

Sane gördüklerine inanamadı! Soyunma odasında esti gürledi

Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı! Suçlamalar rüşvet, casusluk ve FETÖ'ye yardım

Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı! Suçlamalar rüşvet, casusluk ve FETÖ'ye yardım

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.