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Taklalar atan otomobil uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu: 5 yaralı

Bartın’da yoldan çıkan ve içerisinde 3’ü çocuk 5 kişinin bulunduğu otomobil uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu.

Taklalar atan otomobil uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu: 5 yaralı

Bartın istikametinden Amasra Bozköy istikametine gitmekte olan ve ismi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki 34 LG 2709 plakalı otomobil, virajı alamayarak yoldan çıktı. İçerisinde 3’ü çocuk 5 kişinin bulunduğu araç, taklalar atarak uçuruma doğru sürüklendi. Son anda uçurumun başında duran araçtaki 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bartın’daki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığı yol ise aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

(İHA)

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