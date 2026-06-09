Taksi ile çarpışan hafif ticari araç yan yattı

Kaza, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Hasan B. yönetimindeki hafif ticari araç ile Ali Y. yönetimindeki çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç yan yatarak durabildi. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yan yatan araç sürücüsü Hasan B.’nin kendi imkanlarıyla araçtan çıktığı öğrenilirken, kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Maddi hasarın oluştuğu araçlar, yapılan incelemelerin ardından bölgeden çekici yardımıyla kaldırıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır