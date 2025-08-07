HABER

Taksiciden genç kıza saldırı! Yol tartışması şiddete dönüştü: Yumruk atıp bayılttı...

Çiğdem Sevinç

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen genç kız kendisine yol vermeyen ticari taksi sürücüsünün önünü kesip tartışmaya başladı. Sürücü yumruğuyla kızı bayıltıp kaçtı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre, yolun karşısına geçmek isteyen bir kıza, taksi sürücüsü Arda P. yol vermedi.

YUMRUKLA BAYILTTI

Duruma sinirlenen genç kız, taksinin önünü kesip fotoğrafını çektikten sonra ikili tartışmaya başladı. Bir süre sonra taksici, araç içinden yumruk atarak kızı bayılttı.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR YARDIMINA KOŞTU

Taksi sürücüsü olay yerinden kaçtı. Durumu gören vatandaşlar genç kızı hastaneye kaldırdı. Genç kız şikayetçi olurken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)

