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Taksiciler lokum ve kolonyayla hazırlanıyor: NATO konuklarına 'Ankara usulü' karşılama

Ankara’da 7-8 Temmuz’da yapılacak NATO Zirvesi öncesi taksiciler de hazırlıklarını tamamlıyor. Zirve boyunca gri pantolon ve beyaz gömlek giyecek şoförler, yabancı konuklara lokum, kolonya ve soğuk su ikram ederek başkentin misafirperverliğini gösterecek.

Taksiciler lokum ve kolonyayla hazırlanıyor: NATO konuklarına 'Ankara usulü' karşılama

NATO Zirvesi için Ankara’da hummalı hazırlık sürerken taksici esnafı da harekete geçti. Zirve kapsamında kente gelecek yabancı konukların havalimanından çıktıklarında ilk karşılaşacağı isimlerden biri taksiciler olacak. Bu nedenle araçlar temizlenecek, şoförler gri pantolon-beyaz gömlek giyecek, araçlarda ise Türk lokumu, kolonya ve sıcak havalara karşı soğuk su bulundurulacak.

Taksiciler lokum ve kolonyayla hazırlanıyor: NATO konuklarına Ankara usulü karşılama 1

TAKSİCİLERDEN NATO ZİRVESİ HAZIRLIĞI

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, AA muhabirine, zirve dolayısıyla yürüttükleri hazırlıklara ilişkin bilgi verdi.

Yiğiner, Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek zirve kapsamında şoförlerin de ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Taksiciler lokum ve kolonyayla hazırlanıyor: NATO konuklarına Ankara usulü karşılama 2

Konukların havalimanından çıkar çıkmaz ilk karşılaştıkları kişilerin taksiciler olduğuna dikkati çeken Yiğiner, bu nedenle Ankara'nın tanıtımı ve misafirperverliğinin yansıtılması açısından kritik bir rol üstleneceklerini dile getirdi.

Taksiciler lokum ve kolonyayla hazırlanıyor: NATO konuklarına Ankara usulü karşılama 3

GRİ PANTOLON, BEYAZ GÖMLEK GİYECEKLER

Yiğiner, havalimanlarında, zirvenin yapılacağı bölgede, protokol güzergahları ile delegasyonların konaklayacağı bölgelerde "kırmızı alan" uygulamasının yapılacağını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Ülkemiz açısından önemli bir toplantı. NATO Zirvesi'nin ülkemizde ve özellikle Ankara'da olması bizleri de heyecanlandırdı. Çok önemli bir toplantı, bunun bilincindeyiz. Biz, yurt dışından gelen konuklarımıza en iyi şekilde hizmet etmek için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Özellikle fiziki açıdan araçlarımız temiz olacak. Şoförlerimiz gri pantolon, beyaz gömlek giyecek. Türk kültürünü tanıtmak adına araçlarımızda lokum, kolonya ve sıcak havalar dolayısıyla soğuk su ikramında bulunacağız. Hizmet kalitemizi her geçen gün artırıyoruz."

Taksiciler lokum ve kolonyayla hazırlanıyor: NATO konuklarına Ankara usulü karşılama 4

"AMACIMIZ MİSAFİRLERİMİZİ EN GÜZEL ŞEKİLDE KARŞILAMAK"

Yiğiner, bu önemli süreçte taksici esnafının da şehrin tanıtımı ve misafirperverliğinin gösterilmesi için çalışacağına işaret ederek, "Amacımız, başkentimize gelen misafirlerimizi en güzel şekilde karşılamak ve Ankara'ya yakışır bir ev sahipliği sergilemek. Bütün taksici esnafımızdan, emniyet birimlerimizin ve yetkili kurumlarımızın yönlendirmelerine titizlikle uymalarını rica ediyoruz. Yabancı misafirlerimize karşı nezaket, güler yüz ve örnek esnaf duruşuyla hareket edilmesi, hem mesleğimiz hem de ülkemiz adına büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Taksiciler lokum ve kolonyayla hazırlanıyor: NATO konuklarına Ankara usulü karşılama 5

Başkentte yapılacak zirvenin Türkiye'nin uluslararası alandaki konumunu bir kez daha ortaya koyacağını vurgulayan Yiğiner, şunları kaydetti:

"Başkentimize yakışır bir ev sahipliği anlayışıyla Türkiye'mizi ve Ankara'mızı en güzel şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Bu süreçte gösterecekleri duyarlılık ve hassasiyet için tüm taksici esnafımıza teşekkür ediyorum."

Taksiciler lokum ve kolonyayla hazırlanıyor: NATO konuklarına Ankara usulü karşılama 6


Kaynak: AA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Taksici NATO Ankara taksi
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