HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Taksiciye dehşeti yaşatmıştı, silah kullanmamış

Taksiciye dehşeti yaşatmıştı, silah kullanmamış

24.03.2025 16:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de müşteri kılığında bindiği takside sürücünün boynuna sarılıp gasbeden saldırgan olayında yapılan kamera incelemelerinde, silah bulgusuna rastlanmadığı öğrenildi. Taksi şoförüne saldıran şüphelinin kimliği belirlenirken, saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Taksiciye dehşeti yaşatmıştı, silah kullanmamış

Dün akşam saatlerinde yaşanan olayda kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Konak ilçesi Eşrefpaşa semtinde durdurduğu Tayfun Özişçiler (55) idaresindeki 35 T 7898 plakalı taksiye binip arka koltuğa geçti. Bayraklı'ya gitmek istediğini söyleyen şüpheli ardından şoför koltuğunun arkasına yanaştı. Soğukkuyu civarlarında şüpheli yanında getirdiği silahı şoförün başına dayayarak tüm paralarını istedi. Özişçiler, tüm hasılatını şüpheliye teslim ederken, saldırgan diğer paraları da istedi ve şoförün yanına gelmek için araçtan indi. Şüpheli, araçtan indiği esnada otomobilin kapısını kilitleyen Özişçiler, o anda hızla kaçtı. Tayfun Özişçiler, kamera görüntüleriyle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Yaşanan korku dolu anlar ise taksinin kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde saldırganın araca bindiği, daha sonra şoförün arka kısmına geçtiği, sürücünün başına tabancayı dayayarak paralarını aldığı ve yanına gelmek için araçtan indiğinde sürücünün hızla kaçtığı anlar yer aldı. Öte yandan saldırganın, 'çocuğum için yapıyorum' diyerek gasp olayını gerçekleştirdiği ve taksi sürücüsünün korkuyla 'yeni başladım işe bu kadar param var' diyerek paralarını vermesi de görüntülere yansıdı.

SİLAH BULGUSUNA RASTLANMADI

Tayfun Özişçiler'in kamera görüntüleriyle birlikte şikayetçi olmasının ardından İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemede, taksi içerisinde bulunan kameralar incelendiğinde herhangi bir silah bulgusuna ulaşılamadığı öğrenildi.
Saldırganı yakalamak için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu Haberleri
CHP'liler İstanbul Valisi ile görüştü! Olay olan iddia ve görüntülerin ardından Şehzadebaşı Camii açıklaması geldiCHP'liler İstanbul Valisi ile görüştü! Olay olan iddia ve görüntülerin ardından Şehzadebaşı Camii açıklaması geldi
Son dakika | 'Kent uzlaşısı' soruşturmasında 3 isim hakkında yakalama kararıSon dakika | 'Kent uzlaşısı' soruşturmasında 3 isim hakkında yakalama kararı
Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kulislere yansıdı! Ekonomi yönetiminde 'stopaj' hazırlığı

Kulislere yansıdı! Ekonomi yönetiminde 'stopaj' hazırlığı

Cezaevinden gönderdi! "Çatışmadan uzak durun"

Cezaevinden gönderdi! "Çatışmadan uzak durun"

CHP lideri Özel 'Taksim' çağrılarına son noktayı koydu

CHP lideri Özel 'Taksim' çağrılarına son noktayı koydu

Saraçhane'deki bu görüntüler gündem oldu!

Saraçhane'deki bu görüntüler gündem oldu!

Derbi öncesi G.Saray'a FIFA'dan müjde!

Derbi öncesi G.Saray'a FIFA'dan müjde!

Eşi cezaevindeyken Dilek İmamoğlu hakkında çirkin sözler sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Eşi cezaevindeyken Dilek İmamoğlu hakkında çirkin sözler sosyal medyayı ayağa kaldırdı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.