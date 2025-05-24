HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Yer: Bursa... Takside adeta terör estirdi: Silahını çekip önce gezdirdi, sonra ise...

İçerik devam ediyor

Bursa'da bir şahıs, kız arkadaşıyla bindiği takside adeta terör estirdi. Taksiciye silah çekip şehri dolaştıran sonra da gasp eden gözü dönmüş adam ekipler tarafından yakalanarak tutuklandı. Taksicinin yaşadığı korku dolu anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Taksicinin yaşadığı korkunç olay geçen gün merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilgin G. yanındaki kız arkadaşı ile taksiye bindi. Kız arkadaşını Balat Mahallesi'ne bırakan Bilgin G., yine aynı taksi ile yolda seyir halindeyken başka bir araca sinirlendi. Durum üzerine yanında taşıdığı silahı taksi şoförüne doğrultarak sinirlendiği aracı takip etmesini istedi. Korku dolu bakışlar ile Bilgin G.'nin istediğini yerine getiren taksi şoförü, bir süre sonra aracın gözden kaybolduğunu söyledi. Bunun üzerine Bilgin G., silahını taksi şoförüne doğrultarak "Senin yüzünden kaçtı" diye bağırdı.

AW461775_02

TAKSİYİ TENHAYA ÇEKTİREREK HESAP SORDU

Yaşanan kovalamaca sonrası aracı gözden kaybeden taksi şoförüne sinirlenen şüpheli Bilgin G., aracı boş bir alana çektirerek, "Sen niye kaçırdın adamları. Sana verdiğim bin lirayı ver" dedi. Bunun üzerine taksi şoförü ise, "Bana 800 lira verdin ağabey" dedi. Bilgin G. ise, "Ver lan 200 lira daha" diyerek silah zoruyla taksicinin cebinde olan bütün parayı gasp etti. Yaşanan olay sonrası taksi şoförü durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi.

AW461775_03

ŞÜPHELİ POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI, ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Olay sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Bilgin G.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucu Bilgin G., silah ile birlikte gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bilgin G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AW461775_04

AW461775_05

AW461775_07

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Korkutan anlar: Yaban domuzu düğünü bastı!Korkutan anlar: Yaban domuzu düğünü bastı!
'KAAN' için o ülkeler kapıda bekliyorlar! Türkiye'nin hamlesi dengeleri değiştirir mi?'KAAN' için o ülkeler kapıda bekliyorlar! Türkiye'nin hamlesi dengeleri değiştirir mi?

Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'KAAN' için o ülkeler kapıda bekliyorlar! Türkiye'nin hamlesi dengeleri değiştirir mi?

'KAAN' için o ülkeler kapıda bekliyorlar! Türkiye'nin hamlesi dengeleri değiştirir mi?

Bir süredir görünmüyordu: Abdullah Gül o ülkede ortaya çıktı!

Bir süredir görünmüyordu: Abdullah Gül o ülkede ortaya çıktı!

24 bin liralık borç yüzünden 6 milyonluk ev gitti!

24 bin liralık borç yüzünden 6 milyonluk ev gitti!

Yeşilçam oyuncusu evinde öldürülmüştü! Görgü tanığı anlattı...

Yeşilçam oyuncusu evinde öldürülmüştü! Görgü tanığı anlattı...

Şırnak'ta korkunç kaza: Aynı aileden 3 kişi öldü, 3 yaralı!

Şırnak'ta korkunç kaza: Aynı aileden 3 kişi öldü, 3 yaralı!

Narin Güran'ın katili anne ve abi değil

Narin Güran'ın katili anne ve abi değil

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.