Taksilerin rengi neden sarıdır? Taksilerin renginin sarı olmasının sebebi nedir?

Taksi kelimesi dilimize Fransızca'dan giren sözcüklerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Fransızca “taxi” sözcüğünden çevrilerek dilimize aktarılmış olan bu kelimenin TDK anlamı ise “Belirli bir ücret karşılığı yolcu taşıyan, taksimetresi olan otomobil” şeklindedir. Çoğunlukla şehir içinde bir noktadan farklı bir noktaya ulaşmak için tercih edilen taksiler, özellikle herhangi bir taşıta sahip olmayan insanlar için oldukça önemlidir. Taksiler yaygın olarak sarı renklidir ve bu rengin seçilmesinin nedenleri vardır.

Taksilerin rengi neden sarıdır?

Ulaşım aracı denildiğinde ilk akla gelen araçlardan biri sarı renge sahip olan taksilerdir. Taksiler çoğunlukla sarı renkli olsa da turkuaz ya da siyah renkli taksiler de bulunmaktadır. Toplu taşıma araçlarına kıyasla daha konforlu bir yolculuk fırsatı sunan taksileri günümüzde çok sayıda kişi tercih etmektedir. Şehir içerisinde yolcu taşımakla görevli olan taksiler, taksi şoförü olarak tabir edilen kişiler tarafından kullanılmaktadır. Bazı insanlar yol üzerinden boş taksi bulup binerken bazıları ise taksi durağını arayarak araç çağırmaktadır. Bunların yanı sıra teknolojinin gelişmesiyle beraber birçok farklı araç çağırmaya yönelik mobil uygulamalar da bulunmaktadır.

Taksiye binilen noktadan itibaren taksimetre denilen ve ücret belirleyen bir cihaz çalışmaya başlamaktadır. Taksimetre sayesinde ücretin ne kadar tuttuğu daha kolay hesaplanmaktadır.

Farklı renklere sahip olan taksiler karşımıza çoğunlukla sarı renkli olarak çıkmaktadır. Sarı renk psikolojik olarak incelendiğinde enerjiyi, canlılığı, umudu, pozitifliği ve aydınlığı temsil etmektedir.

Taksiler neden sarı renktedir?

Taksilerin büyük bir kısmı renk yönünden sarı veya turuncu tonlarında olmaktadır. Yaygın olarak sarı renkli olan taksilerin neden bu renkte üretildiği ise araştırılan konular arasında yer almaktadır. Sarı renk genel olarak insana güveni çağrıştıran bir renk olarak bilinmektedir. Güven, insanlar için oldukça önemli bir duygu olduğundan taksilerde çoğunlukla sarı renge sahiptir. Güven duygusunun yanı sıra sarı tonları diğer renklere nazaran daha belirgin olduğundan aracı tanımak daha kolaydır. Dikkat çekici bir renk olan sarı renk sayesinde insanlar taksileri diğer araçlardan daha hızlı bir şekilde ayırt edebilmektedir.

Taksilerin sarı renge boyanmasının çarpıcı hikâyesi ise çok eski dönemlere kadar uzanır. Francesco Tasso ismindeki biri posta sistemlerini daha ileri seviyeye taşımak adına çeşitli düzenlemelere gitmiştir. Bu düzenlemelerden biri postaları dağıtmak için kullanılan taşıtların rengini değiştirmektir. Bu renk sarı olarak belirlendikten sonra 1908 senesinde Amerikalı bir mucit olarak tanınan Albert Fenimore Rockwell, yolcu taşıma araçlarından meydana gelen bir taksi firması kurmuş ve tüm bu araçları sarı renge boyatmıştır.

Taksilerin renginin sarı olmasının sebebi nedir?

Albert Fenimore Rockwell adlı mucidin taksi firması kurmasının ardından birçok isim de taksi firması kurmaya başlamış ve araçların rengi sarı olmaya devam etmiştir. Bununla beraber bazı bölgelerde farklı taksi rengine rastlamakta mümkün olmaktadır.

Avrupa Birliği'ni meydana getiren ülkelerden biri Almanya olarak bilinmektedir. Bu ülkede insanlara bir yerden başka bir noktaya götürmek için hizmet sunan taksiler genelde beyaz renklidir. Öte yandan İngiltere’nin başkenti olarak öne çıkan Londra’da yolcu taşıma hizmeti veren ulaşım taşıtları siyah renkli olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de ise yaygın olarak sarı renkli taksiler hizmet vermektedir.

Sarı renk insanlara güven duygusunu aşılayan bir renk olmakla birlikte birçok farklı renge sahip araçların arasında fark edilir bir özelliğe sahiptir.