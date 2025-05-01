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Taksim’de 1 Mayıs gerginliği! Müdahale edildi, gözaltılar var... Mahmut Tanal bu kez de gözaltı aracına çıktı

İstanbul'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla çeşitli noktalardan Taksim'e gitmek isteyen gruplara polis müdahalesi sırasında bazı kişiler gözaltına alındı. Mecidiyeköy'de toplanarak Taksim'e gitmek isteyen grubun arasında CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da yer alırken Tanal'ın gözaltıları engellemek için gözaltı aracına çıktığı görüldü.

Taksim’de 1 Mayıs gerginliği! Müdahale edildi, gözaltılar var... Mahmut Tanal bu kez de gözaltı aracına çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce Taksim Meydanı çevresi, İstiklal Caddesi'ne çıkan sokaklar ve caddeler ile kentin birçok noktasında yoğun güvenlik önlemi alındı. Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim'e yürümek isteyen gruptakileri polis engelledi.

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BAZI KİŞİLER GÖZALTINA ALINDI

Mecidiyeköy'de toplanarak Taksim'e gitmek isteyen, aralarında CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın da yer aldığı gruba polis izin vermedi. Polisin uyarılarına rağmen yürümekte ısrar eden bazı kişiler gözaltına alındı.

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Mahmut Tanal, gözaltıları engellemek için gözaltı aracının içine polislerle tartışarak girip girişi kapattı.

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GRUBA MÜDAHALEDE BULUNULDU

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyesi bir grup, taşıdıkları çeşitli pankartlar ve flamalarla sloganlar atarak Beşiktaş'ın ara sokaklarından Barbaros Bulvarı'na çıkmak istedi.

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Çevik kuvvet ekipleri, bulvara çıkışlarına izin vermediği gruba müdahalede bulundu. Bu sırada taşkınlık yapan bazı kişiler gözaltına alınırken, ara sokaklardan bulvara çıkarak Taksim'e yürümek isteyen gruba da izin verilmedi.

Gözaltına alınanlar, işlemleri için emniyete götürüldü. (AA/DHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Taksim Meydanı taksim
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