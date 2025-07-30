Taksim'de gasp dehşeti! Metroya inen yaşlı adamı boğazlayıp cep telefonunu ve banka kartlarını çaldılar

Ekol TV muhabiri Çağdaş Evren Şenlik'in özel haberine göre; olay, sabah saatlerinde Taksim metrosu yakınında meydana geldi. 67 yaşındaki adam, yürüyerek metroya doğru ilerlerken arkasından gelen 17 ve 24 yaşlarındaki iki genç, gasp planını hayata geçirdi.

Şüpheliler, yaşlı adamın önünü kesip üzerindeki para ve eşyaları istedi. Direnen adamı boğazından sıkan şüphelilerden biri, diğerinin de ceplerini boşaltmasıyla yaşlı adam nefessiz kaldı.

CEP TELEFONU VE BANKA KARTLARINI ALDILAR

Gaspçılar, yaşlı adamın cep telefonu ve banka kartlarını alarak kaçmaya başladı. Sabahın erken saati ve çevrede kimsenin olmamasını fırsat bilen şüpheliler, hızla uzaklaştı.

GÜVEN TİMLERİ YAKALADI

O sırada bölgede devriye gezen güven timleri, yaşlı adamın yardım çığlıklarını duydu. Kısa süreli kovalamacanın ardından iki şüpheli de aynı alt geçitte yakalandı.

ÇOK SAYIDA SUÇTAN KAYITLARI VAR

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin 17, diğerinin ise 24 yaşında olduğu tespit edildi. Daha önce de birçok suçtan kayıtları bulunan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi.