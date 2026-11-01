Taksim'de helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde helikopter destekli "Huzur İstanbul" uygulaması gerçekleştirdi.

Eş zamanlı düzenlenen denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Motosikletli Polis Timleri, Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Özel Harekât Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

TAKSİM'DE ARAÇLAR TEK TEK KONTROL EDİLDİ

Taksim'de saat 20.00'de başlayan denetimler kapsamında polis ekipleri, durdurdukları araçlarda detaylı arama gerçekleştirdi.

Uygulama noktalarında sürücülerin ve yolcuların kimlikleri kontrol edilirken, Genel Bilgi Taraması (GBT) işlemleri de yapıldı.

DENETİMLER GECE SAATLERİNE KADAR SÜRDÜ

Helikopter desteğiyle İstanbul genelinde gerçekleştirilen "Huzur İstanbul" uygulaması, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

Kaynak: DHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır