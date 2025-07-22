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Taksim'de helikopter destekli 'Huzur İstanbul' uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde helikopter destekli 'Huzur İstanbul' uygulaması gerçekleştirildi. Taksim Meydanı’nda yapılan uygulamada sürücülerin kimlik sorguları yapılarak, araçların içerisi tek tek arandı.

Taksim'de helikopter destekli 'Huzur İstanbul' uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul'un 39 ilçesinde saat 20.00'de 'Huzur İstanbul' denetimi yapıldı. Uygulamaya İlçe Emniyet Müdürlükleri, Asayiş ve Trafik Denetleme Şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

Taksim de helikopter destekli Huzur İstanbul uygulaması 1

DENETİMLERE POLİS HELİKOPTERİ DE HAVADAN DESTEK VERDİ

Taksim Meydanı'nda yapılan denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi. Durdurulan araçların içerisi ekipler tarafından detaylı şekilde arandı.

Taksim de helikopter destekli Huzur İstanbul uygulaması 2

Denetimde araçların içerisinin aranmasının yanı sıra sürücü ve yolculara Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Denetimlerde herhangi olumsuz bir durumla karşılaşılmadı.

(İHA)

22 Temmuz 2025
22 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
polis İstanbul denetim taksim
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