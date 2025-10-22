HABER

Taksim'de 'korku evi' adı altında işkence! Genç kadının boğazını sıktı! Cihazla elektroşok uyguladı

Dehşete düşüren olayın adresi Taksim oldu. Melike G. (24) 6 arkadaşıyla birlikte korku evine gitti. Genç kadın ve arkadaşları temas istemediklerini vurgulasa da işler odaya girdikten sonra değişti. Korku evi çalışan Baran T., (18) genç kadını saçından ve boynundan tutarak yere yatırdı. Melike G.'nin ağzını, boynunu ve ensesini sıkan Baran T., kadına elindeki cihazla elektroşok uyguladı. Korkunç anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı. İşte detaylar...

Dehşete düşüren olay, 19 Ekim Pazar günü saat 23.30 sıralarında Beyoğlu Katip Mustafa Çelebi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Melike G., 6 arkadaşıyla eğlenmek amacıyla Taksim’deki korku evine gitti.

TEMAS EDİLMESİNİ İSTEMEDİKLERİNİ ÖZELLİKLE VURGULADILAR

Burada Melike G. ve arkadaş grubu çalışanlara, korku odalarında kendilerine temas edilmemesini istedi. Çalışanlar da iddiaya göre gelen gruba, kendilerine temas edilmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine 7 arkadaştan 6’sı korku odalarına girerek vakit geçirmeye başladı.

KADINI DARBEDİP, ELEKTROŞOK CİHAZIYLA ÇARPTI

Arkadaş grubundan Melike G.’nin odasına giren bir korku evi çalışanı, kadını saçından ve boynundan tutarak yere yatırdı. Yerde de çenesini, boynunu ve ensesini sıkan çalışan daha sonra kadına iddiaya göre elindeki cihazla elektroşok uyguladı. Seansın ardından işletmeden çıkan Melike G., hastaneye giderek darp raporu aldı.

SOLUĞU KARAKOLDA ALDI

Kendisine temas edilmesini istemediği halde dokunularak darbedildiğini ve elektroşok uygulandığını ifade eden Melike G. Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliğinde işletmeden ve çalışandan şikayetçi oldu. Melike G.’nin ifadesi ve güvenlik kamera görüntüleri doğrultusunda harekete geçen Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği polisleri, korku evindeki çalışan Baran T.’yi gözaltına aldı.

ÇALIŞAN SERBEST KALDI, İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Emniyetteki ifadesinde, işletmeye gelen müşterilere odaya girmeden önce temas yapılacağına dair bilgi verdiklerini söyleyen Baran T. hakkında 'Kasten yaralama' suçundan adli işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan Baran T., savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı. Diğer yandan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı işletmeyi mühürledi.Kaynak: DHABu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

