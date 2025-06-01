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Taksinin çarptığı yaya yaralandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde seyir halinde olan taksi, yayaya çarptı.

Taksinin çarptığı yaya yaralandı
Çiğdem Sevinç

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde seyir halinde olan taksi, yayaya çarptı. Kazada yaralanan yaya, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilova Mahallesi’nde sürücüsü hakimiyetinde seyir halinde olan taksi, yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaya yaralandı. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Sağlık Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerin sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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Kocaeli
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