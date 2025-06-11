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Taksinin motosikletli kuryeye çarptığı kaza kamerada: 1 yaralı

Samsun’da taksinin çarptığı motosikletli kurye ağır yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Taksinin motosikletli kuryeye çarptığı kaza kamerada: 1 yaralı

Kaza, sabah saat 09.30 sıralarında Çiftlik Mahallesi İsmet Paşa Caddesi ile Dr. Kamil Caddesi’nin kesişiminde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bilal D.’nin kullandığı 55 T 0075 plakalı taksi, bir lokantada kurye olarak çalışan Ertan Ardıç (38) idaresindeki 40 KG 084 plakalı motosiklete çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ardıç’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

(İHA)

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