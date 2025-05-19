Taksisine hijyen köşesi kurdu, müşteri memnuniyeti katlandı

Sivas'ta uzun yıllardır taksicilik yapan Mehmet Kara, Covid-19 salgını döneminde araçlarda zorunlu hale getirilen hijyen uygulamalarını kalıcı hale getirdi. Pandemi döneminde başlayan bu hassasiyet, zamanla Kara'nın bir hizmet anlayışına dönüştü. Taksi aracında küçük bir hijyen köşesi oluşturan Kara, içerisine maske, kolonya, peçete, ıslak mendil, yara bandı, su ve meyve suyu gibi temel ihtiyaçları koydu. Yolcuların acil durumlarda ihtiyaç duyabileceği bu malzemeler, ücretsiz olarak sunduğunu belirten Kara, bu hizmeti tamamen gönüllü olarak yaptığını ve müşterilerden herhangi bir ücret talep etmediğini ifade etti. Hem sağlık hem de konfor açısından düşündüğü bu uygulamanın büyük ilgi gördüğünü anlatan Kara, taksisine binen birçok yolcunun ilk etapta hayret ettiğini, daha sonra ise memnuniyetlerini dile getirdiklerini söyledi. Kara'nın bu girişimi, yalnızca müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda onlara verilen değeri de hissettiriyor. Yolcular, bu duyarlı davranışı nedeniyle Kara'ya teşekkür ederken, bazı yolcular ise başka şehirlerde dahi böyle bir hizmete rastlamadıklarını söylüyor.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır