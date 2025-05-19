HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Taksisine hijyen köşesi kurdu, müşteri memnuniyeti katlandı

Sivas'ta hizmette sınır tanımayan taksici Mehmet Kara, aracına yerleştirdiği kolonya, yara bandı, meyve suyu, maske ve ıslak mendil gibi malzemelerle hem hijyen hem konfor sağlıyor. Kara'nın bu uygulaması, yolcular tarafından memnuniyetle karşılanırken müşteri potansiyelini de artırdı.

Taksisine hijyen köşesi kurdu, müşteri memnuniyeti katlandı

Sivas'ta uzun yıllardır taksicilik yapan Mehmet Kara, Covid-19 salgını döneminde araçlarda zorunlu hale getirilen hijyen uygulamalarını kalıcı hale getirdi. Pandemi döneminde başlayan bu hassasiyet, zamanla Kara'nın bir hizmet anlayışına dönüştü. Taksi aracında küçük bir hijyen köşesi oluşturan Kara, içerisine maske, kolonya, peçete, ıslak mendil, yara bandı, su ve meyve suyu gibi temel ihtiyaçları koydu. Yolcuların acil durumlarda ihtiyaç duyabileceği bu malzemeler, ücretsiz olarak sunduğunu belirten Kara, bu hizmeti tamamen gönüllü olarak yaptığını ve müşterilerden herhangi bir ücret talep etmediğini ifade etti. Hem sağlık hem de konfor açısından düşündüğü bu uygulamanın büyük ilgi gördüğünü anlatan Kara, taksisine binen birçok yolcunun ilk etapta hayret ettiğini, daha sonra ise memnuniyetlerini dile getirdiklerini söyledi. Kara'nın bu girişimi, yalnızca müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda onlara verilen değeri de hissettiriyor. Yolcular, bu duyarlı davranışı nedeniyle Kara'ya teşekkür ederken, bazı yolcular ise başka şehirlerde dahi böyle bir hizmete rastlamadıklarını söylüyor.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya'da arıcılar yeni sezona hazırlanıyorAntalya'da arıcılar yeni sezona hazırlanıyor
Daha önce hiç görmediniz: Atatürk'ün stüdyo fotoğraf çekimindeki videosu ortaya çıktı!Daha önce hiç görmediniz: Atatürk'ün stüdyo fotoğraf çekimindeki videosu ortaya çıktı!

Anahtar Kelimeler:
Sivas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şampiyonluğun ardından Süper Lig devinden Ronaldo hamlesi!

Şampiyonluğun ardından Süper Lig devinden Ronaldo hamlesi!

İstihbarat ve Dışişleri doğruladı... FETÖ elebaşı Gülen için 'Sağ görünüyor' görünüyor iddiası!

İstihbarat ve Dışişleri doğruladı... FETÖ elebaşı Gülen için 'Sağ görünüyor' görünüyor iddiası!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Benzin istasyonunda tanımadığı adamdan dakikalarca şiddet gördü! Akılalmaz görüntüler

Benzin istasyonunda tanımadığı adamdan dakikalarca şiddet gördü! Akılalmaz görüntüler

CHP bu anketi paylaştı: "Yanlış anlaşılmasın! İlk turda bitiyor..."

CHP bu anketi paylaştı: "Yanlış anlaşılmasın! İlk turda bitiyor..."

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.