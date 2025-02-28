Talihsiz son! Alevler evi sardı, kurtulamadı

Karaçulha Mahallesi Süleç Sokak'ta iki katlı bir evin üst katında saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın kısa sürede söndürülürken, ekipler evde yaptığı incelemede Osman Soylu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Soylu'nun sabah saatlerinde çocuklarını okula bıraktıktan sonra evine döndüğü ve eşinin evde olmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır