Tam 1,2 ton! Kurban bayramı öncesi alıcısını bekliyor: Fiyatı ise...

Narlıkışla köyünde büyükbaş yetiştiricisi Mithat Gürlek'in çiftliğinde büyüttüğü 4 yaşındaki "Holstein" cinsi boğa, 1231 kilograma ulaştı.

"Reis" adlı boğa, Kurban Bayramı öncesi satışa çıkarıldı.

Gürlek, AA muhabirine, boğayı her gün yaklaşık 40 kilogram yemle beslediğini söyledi.

Büyükbaşı özenle tımar ettiğini dile getiren Gürlek, "Boğamıza 360 bin lira istiyorum. Şu ana kadar fiyatı ve kilogramından dolayı çok ilgilenen olmadı." dedi.

Gürlek, 8 yıldır hayvancılık yaptığını belirterek, "Bugüne kadar 100'e yakın büyükbaş yetiştirdim. İçlerinde en değerlisi bu. Satılmazsa gelecek yıl ağırlığı 1,5 tona yaklaşır. O zaman satmak daha zor olacak ama yine de bakmaya devam edeceğiz." diye konuştu. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır