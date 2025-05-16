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Tam 104 yıllık! Ankara'da bulundu: Korkmadan eline alıp fotoğraf çektirdi

Ankara’nın Polatlı ilçesinde soğan tarlasında 104 yıllık patlamamış bir el bombası bulundu.

Begüm Özkaynak

Edinilen bilgiye göre, Polatlı ilçesinde soğan tarlasında çalışan çiftçi Muhammed Kara bir mühimmat buldu. Durumu hemen yetkililere bildiren Kara’nın ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemleri alan ekipler, el bombasını kontrollü şekilde imha etti.

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YETKİLİLER UYARDI

El bombasının 1921 yılında gerçekleşen Sakarya Meydan Muharebesi’nden kaldığı tahmin ediliyor. Olay, bölgenin halen tarihi mirasın izlerini taşıdığını bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, bölgede benzer bulgulara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, şüpheli cisimlerle karşılaşılması durumunda vatandaşların durumu derhal güvenlik güçlerine bildirmelerini istedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara mühimmat
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