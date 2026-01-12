Tam 140 yıl uzunluğunda! YouTube'daki gizemli video kafaları karıştırdı: "Bu da neyin nesi?"

Yıllar içinde YouTube'a kafa karıştırıcı ve gizemli pek çok video yüklendiği oldu. Kuzey Kore merkezli olduğu iddia edilen bir kanal tarafından tarafından platforma yüklenen yeni ve gizemli bir video için de durum tam olarak böyle.

YOUTUBE'A 140 YIL UZUNLUĞUNDA VİDEO YÜKLEDİ

Son birkaç gündür viral olan 140 yıl uzunluğundaki gizemli bir YouTube videosu, ona denk gelen hemen hemen herkesi şaşkına çevirdi.

Dexerto'da yer alan habere göre, başlığı bir soru işareti sembolünden ibaret olan video, 140 yıl uzunluğunda ve ocak ayı başında "ShinyWR" isimli kanal tarafından yüklendi.

Video geçtiğimiz hafta içinde 1,4 milyondan fazla izleyiciye ulaştı ve onların pek çoğu gizemli video karşısında tamamen şaşkına döndü.

"BU DA NEYİN NESİ?"

Bir kullanıcı, "Bu da neyin nesi? Neden YouTube'da 140 yıl uzunluğunda bir video var," derken, bir başkası "Muhtemelen hafta sonu boş vakti olan ve YouTube'dan biraz şöhret kazanmaya çalışan zeki bir çocuktur. Yine de YouTube'un 128gb/12 saat sınırını nasıl aştığını bilmiyorum." diye yazdı.

Bazı kullanıcılar kanalın, YouTube'a ait bir test sayfası olduğunu öne sürdü. Diğerleri ise bunun bir ARG (alternatif gerçeklik oyunu) ile bağlantılı olduğuna ve ilgi çekmek için hızla yayıldığına inanıyor.

Kanalda bulunan tek video bu da değil. 294 saat uzunluğunda bir başka video, 150 saat süren bir "Short" ve 300 saat uzunluğunda bir yayın daha var.

Kanalın ve 140 yıl uzunluğundaki videonun arkasındaki gizem hâlâ merak konusu.