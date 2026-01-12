HABER

Tam 140 yıl uzunluğunda! YouTube'daki gizemli video kafaları karıştırdı: "Bu da neyin nesi?"

YouTube'a yüklenen 140 yıl uzunluğundaki gizemli video herkesi şaşkına çevirdi. Söz konusu video sosyal medyada viral olurken, videoyu yükleyen kanalın ise Kuzey Kore merkezli olduğu iddia ediliyor. En ilginci ise kanalda bulunan tek şaşırtıcı videonun bu videodan ibaret olmaması.

Tam 140 yıl uzunluğunda! YouTube'daki gizemli video kafaları karıştırdı: "Bu da neyin nesi?"
Enes Çırtlık

Yıllar içinde YouTube'a kafa karıştırıcı ve gizemli pek çok video yüklendiği oldu. Kuzey Kore merkezli olduğu iddia edilen bir kanal tarafından tarafından platforma yüklenen yeni ve gizemli bir video için de durum tam olarak böyle.

YOUTUBE'A 140 YIL UZUNLUĞUNDA VİDEO YÜKLEDİ

Son birkaç gündür viral olan 140 yıl uzunluğundaki gizemli bir YouTube videosu, ona denk gelen hemen hemen herkesi şaşkına çevirdi.

Dexerto'da yer alan habere göre, başlığı bir soru işareti sembolünden ibaret olan video, 140 yıl uzunluğunda ve ocak ayı başında "ShinyWR" isimli kanal tarafından yüklendi.

Tam 140 yıl uzunluğunda! YouTube daki gizemli video kafaları karıştırdı: "Bu da neyin nesi?" 1

Video geçtiğimiz hafta içinde 1,4 milyondan fazla izleyiciye ulaştı ve onların pek çoğu gizemli video karşısında tamamen şaşkına döndü.

"BU DA NEYİN NESİ?"

Bir kullanıcı, "Bu da neyin nesi? Neden YouTube'da 140 yıl uzunluğunda bir video var," derken, bir başkası "Muhtemelen hafta sonu boş vakti olan ve YouTube'dan biraz şöhret kazanmaya çalışan zeki bir çocuktur. Yine de YouTube'un 128gb/12 saat sınırını nasıl aştığını bilmiyorum." diye yazdı.

Tam 140 yıl uzunluğunda! YouTube daki gizemli video kafaları karıştırdı: "Bu da neyin nesi?" 2

Bazı kullanıcılar kanalın, YouTube'a ait bir test sayfası olduğunu öne sürdü. Diğerleri ise bunun bir ARG (alternatif gerçeklik oyunu) ile bağlantılı olduğuna ve ilgi çekmek için hızla yayıldığına inanıyor.

Kanalda bulunan tek video bu da değil. 294 saat uzunluğunda bir başka video, 150 saat süren bir "Short" ve 300 saat uzunluğunda bir yayın daha var.

Kanalın ve 140 yıl uzunluğundaki videonun arkasındaki gizem hâlâ merak konusu.

youtube Kuzey Kore video
