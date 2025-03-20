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Tam 200 bin kat daha kirli! Mutfakta klozet bakterisi alarmı... Bir saat içerisinde geri dönüyor

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
20.03.2025 15:20
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Mutfak süngerleri klozetlerden 200 bin kat daha kirli. Yapılan şok edici araştırmalara göre, bulaşık süngerleri ve bezleri, dışkı bakterileriyle dolu ve antibakteriyel temizliğe rağmen mikrop barındırmaya devam ediyor.

Tam 200 bin kat daha kirli! Mutfakta klozet bakterisi alarmı... Bir saat içerisinde geri dönüyor

Arizona Üniversitesi'nden mikrobiyoloji profesörü Dr. Chuck Gerba, mutfak süngerlerinin ve bezlerinin evdeki en kirli yerler olduğunu açıkladı. Yapılan bir araştırmaya göre, mutfakta en fazla mikrop barındıran eşyalar, göründüğü kadar temiz olan yüzeyler değil.

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SADECE BİR SAATTE GERİ DÖNÜYOR

BBC’nin sağlık programı Trust Me I’m a Doctor’ın deneyi, antibakteriyel bezlerle temizlenen mutfak tezgahlarının, sadece bir saat içinde bakterilerle yeniden kaplandığını ve 12 saat sonra bakteri ve mantarların hızla çoğaldığını ortaya koydu. Bu sonuçlar, antibakteriyel ürünlerin mikroplardan koruma konusunda pek etkili olmadığını gösteriyor.

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KLOZETTEN BİLE DAHA PİS

Kamu sağlığı kuruluşu NSF International’ın araştırmasında ise, mutfak süngerlerinin klozetlerden 200 bin kat daha kirli olduğu tespit edildi. 22 aileden alınan örneklerle yapılan çalışmada, mutfak süngerlerinin yüzde 75'inin coliform bakterisi taşıdığı belirlendi.

200 BİN KAT FAZLA BAKTERİ!

Coliform bakterileri, dışkı bulaşmasının bir göstergesi olabileceği için oldukça tehlikeli. Dr. Gerba, bir bulaşık süngerinde, tuvalet klozetinden 200 bin kat daha fazla bakteri bulunduğunu vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Bakteri klozet mikrop sünger
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