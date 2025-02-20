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Tam 9 ay önce yutmuş... 5 yaşındaki çocuğun mesane duvarına yapışmış!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
20.02.2025 10:16
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Bitlis'in Güroymak ilçesinde yaşayan 5 yaşındaki bir çocuk, 9 ay boyunca vücudunda taşıdığı toplu iğneyi, başarılı bir cerrahi operasyonla kurtuldu. Karın ağrısı şikayeti nedeniyle Tatvan Devlet Hastanesi’ne başvuran aile, yapılan röntgen incelemesi sonucunda çocuğun mesane duvarına yapışmış 3 santimetrelik bir toplu iğne taşıdığını öğrendi. Ameliyatla iğne vücuttan çıkarıldı.

Tam 9 ay önce yutmuş... 5 yaşındaki çocuğun mesane duvarına yapışmış!

Bitlis'in Güroymak ilçesinde yaşayan 5 yaşındaki bir çocuk, tam 9 ay önce yuttuğu toplu iğneyle adeta ölümle burun buruna geldi. Ailesinin defalarca farklı hastanelere başvurmasına rağmen bir türlü çözüme kavuşamayan bu korkunç durum, çocuğun karın ağrılarının artmasıyla yeni bir aşamaya geçti.

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ÜÇ SANTİMETRE İĞNE

Tatvan Devlet Hastanesi'nde yapılan röntgen incelemelerinde, mesane duvarında metal bir cismin olduğu tespit edildi. Yapılan muayenede, 3 santimetre boyutundaki toplu iğnenin mesane duvarına yapıştığı ortaya çıktı. Ameliyat kararı veren Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Tahsin Onat Kamçı, başarılı bir operasyonla, aylardır vücutta kalmış olan tehlikeli cismi başarıyla çıkardı.

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MESANE DUVARINA YAPIŞMIŞ

Kamçı, operasyon sonrası yaptığı açıklamada, "Çocuğun vücudundaki cisim doğal yollarla atılmadı, bu yüzden ameliyat kararı aldık. Cismin mesane duvarına yapıştığını gördük ve cerrahi müdahale ile toplu iğneyi çıkardık. Şu an genel sağlık durumu iyi, kendisini taburcu ettik." dedi.

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KESİNLİKLE ERİŞEBİLECEĞİ ALANLARDAN UZAK TUTULMALI

Dr. Kamçı, kesici ve delici cisimlerin çocuklar için büyük tehlike oluşturduğunu belirterek, bu tür nesnelerin kesinlikle çocukların erişebileceği alanlardan uzak tutulması gerektiğine dikkat çekti.

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Doktor ameliyat hasta iğne
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