HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tamamı sağlık çalışanlarından oluşan korodan konser

Aralarında doktorlarında bulunduğu hastane sağlık çalışanları, Cumhuriyet’in 102. yılı dolayısıyla düzenlenen "Cumhuriyet Coşkusu Türkülerle Buluşuyor" programında Türk Halk Müziği konseri verdi.

Tamamı sağlık çalışanlarından oluşan korodan konser

Hastane, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün katkılarıyla bu yıl dördüncüsü olan "Cumhuriyet Coşkusu Türkülerle Buluşuyor" adlı konser düzenledi.

Tamamı sağlık çalışanlarından oluşan korodan konser 1

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Doktor, hemşire ve sağlık personellerinden oluşan koro, Anadolu’nun dört bir yanından derlenen Türk Halk Müziği eserlerini seslendirdi. Sağlık çalışanlarının sahne performansları, salonu dolduran izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Tamamı sağlık çalışanlarından oluşan korodan konser 2

Cumhuriyet’in 102. yılı onuruna düzenlenen etkinlikte türkülerle Cumhuriyet coşkusu yaşandı. Programa Sivas Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu’nun yanı sıra il protokolü de katıldı. Etkinlik sonunda sağlık çalışanlarına katkılarından dolayı çiçek takdim edildi.

Tamamı sağlık çalışanlarından oluşan korodan konser 3

Konserin açılış konuşmasını gerçekleştiren, hastanenin Genel Müdürü Dr. Mustafa Argındoğan ise "Bu etkinliğe katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Konserimizi siz kıymetli misafirlerimize armağan ederek, iyi seyirler diliyorum" dedi.

Tamamı sağlık çalışanlarından oluşan korodan konser 4

"HER YÖREDEN ÖRNEKLER SUNDUK"

Orkestra şefi Dr. Öğretim Üyesi Emre Yuvacı, Cumhuriyet coşkusunu kutladıklarını belirterek, "Koromuz ilk olarak 2020 yılında kuruldu. Bu sene dördüncüsünü vereceğimiz konser serisiyle Cumhuriyet coşkusunu karşılayacağız. Hastane koridorlarında ağızlarından geçen iki kelimeyle şifa ararlarken, şimdi ağızlarından çıkacak iki melodiyle şifa arayacağımızı dinleyicilere temenni ediyorum. Söyleyenler tamamen hastanedeki doktorlar ve farklı birimlerde çalışan hastane personellerinden oluşan bir koro ekibimiz. Bütün bölgelere, bütün yörelere değinmeye çalıştık. Her yerden örnekler sunacağız. Keyifli bir repertuar oluşturduğumuzu düşünüyoruz" diye konuştu.

Tamamı sağlık çalışanlarından oluşan korodan konser 5

"SAĞLAM RUH SAĞLAM VÜCUTTA BULUNUR"

Koroda yer alan Çocuk Sağlığı Uzmanı Dr. Mahmut Yıldırım, hastane personelleri ile birlikte bu konseri düzenlendiklerini söyleyerek, "Sivas Cumhuriyetin kuruluşuna özel bir konser hazırladık. Hastane çalışanlarımız ile birlikte bir koro oluşturduk. Hekimler, yardımcı sağlık personeli, hemşireler, sekreterler, tüm bölümlerden arkadaşlarımız var. Aynı zamanda orkestramızda üniversitemizin konservatuvar bölümünden yardımcı hocalarımız ve öğrenci arkadaşlarımız yer aldı. Birlikte güzel şeyler yapmaya çıktık, ‘Türkü söylememiz lazım’ dedik ve türkü söylemeye devam ediyoruz. ‘Sağlam ruh, sağlam vücutta bulunur’ sözünü desteklemek ve türkülerle bu güzelliği yaşatmak istedik" şeklinde konuştu.

Tamamı sağlık çalışanlarından oluşan korodan konser 6

Tamamı sağlık çalışanlarından oluşan korodan konser 7

Tamamı sağlık çalışanlarından oluşan korodan konser 8

Kaynak: İHABu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Denizlerin dinozoru"nu anlattı"Denizlerin dinozoru"nu anlattı
Vicdansızlığın böylesi: 2 aylık bebek sokağa terk edildiVicdansızlığın böylesi: 2 aylık bebek sokağa terk edildi

Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanlığı hastane türkü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.