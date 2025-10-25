Tamamı sağlık çalışanlarından oluşan korodan konser

Hastane, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün katkılarıyla bu yıl dördüncüsü olan "Cumhuriyet Coşkusu Türkülerle Buluşuyor" adlı konser düzenledi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Doktor, hemşire ve sağlık personellerinden oluşan koro, Anadolu’nun dört bir yanından derlenen Türk Halk Müziği eserlerini seslendirdi. Sağlık çalışanlarının sahne performansları, salonu dolduran izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Cumhuriyet’in 102. yılı onuruna düzenlenen etkinlikte türkülerle Cumhuriyet coşkusu yaşandı. Programa Sivas Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu’nun yanı sıra il protokolü de katıldı. Etkinlik sonunda sağlık çalışanlarına katkılarından dolayı çiçek takdim edildi.

Konserin açılış konuşmasını gerçekleştiren, hastanenin Genel Müdürü Dr. Mustafa Argındoğan ise "Bu etkinliğe katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Konserimizi siz kıymetli misafirlerimize armağan ederek, iyi seyirler diliyorum" dedi.

"HER YÖREDEN ÖRNEKLER SUNDUK"

Orkestra şefi Dr. Öğretim Üyesi Emre Yuvacı, Cumhuriyet coşkusunu kutladıklarını belirterek, "Koromuz ilk olarak 2020 yılında kuruldu. Bu sene dördüncüsünü vereceğimiz konser serisiyle Cumhuriyet coşkusunu karşılayacağız. Hastane koridorlarında ağızlarından geçen iki kelimeyle şifa ararlarken, şimdi ağızlarından çıkacak iki melodiyle şifa arayacağımızı dinleyicilere temenni ediyorum. Söyleyenler tamamen hastanedeki doktorlar ve farklı birimlerde çalışan hastane personellerinden oluşan bir koro ekibimiz. Bütün bölgelere, bütün yörelere değinmeye çalıştık. Her yerden örnekler sunacağız. Keyifli bir repertuar oluşturduğumuzu düşünüyoruz" diye konuştu.

"SAĞLAM RUH SAĞLAM VÜCUTTA BULUNUR"

Koroda yer alan Çocuk Sağlığı Uzmanı Dr. Mahmut Yıldırım, hastane personelleri ile birlikte bu konseri düzenlendiklerini söyleyerek, "Sivas Cumhuriyetin kuruluşuna özel bir konser hazırladık. Hastane çalışanlarımız ile birlikte bir koro oluşturduk. Hekimler, yardımcı sağlık personeli, hemşireler, sekreterler, tüm bölümlerden arkadaşlarımız var. Aynı zamanda orkestramızda üniversitemizin konservatuvar bölümünden yardımcı hocalarımız ve öğrenci arkadaşlarımız yer aldı. Birlikte güzel şeyler yapmaya çıktık, ‘Türkü söylememiz lazım’ dedik ve türkü söylemeye devam ediyoruz. ‘Sağlam ruh, sağlam vücutta bulunur’ sözünü desteklemek ve türkülerle bu güzelliği yaşatmak istedik" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA