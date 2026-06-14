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Tamir etmek istediği aracının altında kalan şahıs hayatını kaybetti

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde bir kişi, tamir için altına girdiği otomobilin krikodan düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Tamir etmek istediği aracının altında kalan şahıs hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Acara köyünde yaşayan Hüseyin Değe (44), gece saat 01.30 sıralarında bakım ve onarım yapmak amacıyla aracını krikoyla havaya kaldırdı. Aracın altına giren Değe, krikonun bir anda boşalması sonucu aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Hüseyin Değe’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Değe’nin cenazesi, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından morga kaldırıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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