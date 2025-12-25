HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tamirat için çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti

Denizli’de evinin çatısının tamiratını yapmak istediği sırada bir anlık dengesini kaybederek düşen talihsiz adam hayatını kaybetti.

Tamirat için çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti

Olay, Merkezefendi ilçesi Yaşilyayla Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer Bulut, kendisine ait evin çatısına tamirat yapmak için çıktı. Çatının tamiratı ile uğraşan Ömer Bulut, bir anlık dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten sert zemine düştü. Ömer Bulut’un düştüğünü fark eden aile üyeleri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalede bulunulan Ömer Bulut’un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Ömer Bulut’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Ömer Bulut’un cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından bugün ikindi namazına müteakip mahalle caminde kılınacak namazın ardından Yaşilyayla mezarlığına defin edileceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çanakkale’de 10 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandıÇanakkale’de 10 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı
Muğla’ya soğuk hava uyarısıMuğla’ya soğuk hava uyarısı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

'Bu kadar net konuşuyorum' İsa Karakaş haberi verdi (Emekli ve memur zammı)

'Bu kadar net konuşuyorum' İsa Karakaş haberi verdi (Emekli ve memur zammı)

İslam Memiş'ten altın için '6 ay' uyarısı: Gram altında rakam da geldi

İslam Memiş'ten altın için '6 ay' uyarısı: Gram altında rakam da geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.