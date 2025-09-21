HABER

Tamire getirilen otomobilin motor kısmından çıkarılan kediyi usta sahiplendi

Düzce'de tamir için getirilen otomobilin motor kısmından çıkarılan kedi yavrusunun yeni yuvası tamirhane oldu.

Yeni Mahalle'de bulunan oto bakım servisine yaklaşık 10 gün önce tamir için bir otomobil getirildi.

Otomobili tamir etmek için kaputu açan motor ustası Mümin Ataseven, kedi sesi duydu.

Ataseven, bulunduğu yerden çıkardığı kedi yavrusunu sahiplendi.

Sevimli tavırlarıyla dikkati çeken "Çırak" ismi verilen kedi, zaman zaman Ataseven'in tamir yaparken omzuna da çıkıyor.

Ataseven'in yanından ayırmadığı kedi, iş yerinde çalışanların ve müşterilerin neşe kaynağı oldu.

"HAYVAN SEVGİSİ HER İNSANDA OLMALI"

Mümin Ataseven, AA muhabirine, tamir için dükkana getirilen bir otomobilin kaputunu açtıktan sonra kedi sesi duyduğunu söyledi.

Hayvanı bulunduğu yerden çıkardığını anlatan Ataseven, "Kedinin çıkmasına müşterimiz de çok sevindi ama 'Ben bakamam.' dedi. Çok seyahat ettiği için almak istemedi. Biz sahiplendik burada. Güzel bir yatak hazırladım ona. İyice alıştı buraya. İsmi de 'Çırak' oldu." diye konuştu.

Tamirhanede bakımını üstlendiği kedinin hem çalışanların hem de müşterilerin maskotu haline geldiğini belirten Ataseven, "İş yaparken kucağıma geliyor, oyun oynamaya çalışıyor. Aramızda bir bağ oluştu. Müşterilerimize de çok yakın davranışlar sergiliyor." dedi.

Ataseven, hayvan sevgisinin her insanda olması gerektiğini dile getirerek, "Hayvanları gerçekten çok seviyorum. Allah güç verdiği sürece de bakmaya ve kollamaya çalışacağım. Çok hareketli bir kedi. Bazen dükkandan kaçıp komşuların dükkanlarına gidiyor. Elimden geldiğince göz kulak oluyorum ama çok hareketli." ifadelerini kullandı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

