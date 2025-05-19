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Tandır evinde yangın! Çatı yandı

Konya’nın Kulu ilçesinde tandır evinde yapılan temizlikte yakılan kâğıt ve çöpler çatıyı yaktı.

Tandır evinde yangın! Çatı yandı

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karacadağ Mahallesinde İ.Y.’ye ait bahçe içerisindeki tandır evinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, tandır evinde yapılan temizlik sonrasında çöpler ve kağıt parçaları tandırda yakıldığı sırada bacadan aşırı şekilde yükselen alevler çatıdaki ağaçlara sıçradı. Tandır evinden dumanlar yükselirken, ihbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, çatıdaki ağaçlar yanarak zarar gördü. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın
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