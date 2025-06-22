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Tanıtımı yapılan boğaya para atarken boynuz darbesiyle yaralandı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde tanıtımı yapılan boğaya para atmak için yaklaşan bir vatandaş, boğanın saldırısına uğrayarak yaralandı.

Tanıtımı yapılan boğaya para atarken boynuz darbesiyle yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Doğanköy Mahallesi’nde boğa güreşi öncesinde düzenlenen tanıtım etkinliğinde boğanın sergilendiği alana yaklaşan vatandaş boğaya para atmak isterken aniden saldırıya uğradı. Kalabalığın gözü önünde yaşanan olay sonrası vatandaş, boğanın boynuz darbesiyle yere savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı vatandaşı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Öte yandan kızgın boğa ise, sahibi tarafından olay yerinden uzaklaştırılarak kontrol altına alındı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Muğla
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