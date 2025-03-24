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Tanju Özcan'dan "Bugünden uyarıyorum" çıkışı: "Olaylar böyle devam ederse ölenler olacak"

24.03.2025 16:42
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kartalkaya'daki yangın faciası soruşturmasına ilişkin, "Niye Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan bir kişi bile içeride değil. Yarın tutukluluk itirazları var. Türkiye'de hukuk var mı yok mu. Yarın göreceğiz, bir kez daha göreceğiz. Umutlu değilim. Ya burada adı geçen bakanlık yetkililerini içeriye alırsınız ya da bizim arkadaşlarımızı derhal tahliye edersiniz" dedi.

Tanju Özcan'dan "Bugünden uyarıyorum" çıkışı: "Olaylar böyle devam ederse ölenler olacak"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye başkanlığında düzenlediği basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik eylemlere ilişkin, "Ülkem adına endişe duyuyorum. 5 gündür sokaklarda milyonlarca insan eylem yapıyor. Ne için eylem yapıyor? Soruyorsun, 'Geleceğimi korumak için' diyor. O kadar üniversiteli genç neden sokaklarda? Sadece İmamoğlu için mi? Hayır değil. Kendi geleceklerinden endişe duydukları için. O okulları bitirdiklerinde iş bulamayacakları için. Umutları tükenmeye başladığı için. Olaylar böyle devam ederse ölenler olacak. Türkiye'de bugünden uyarıyorum. İş gittikçe geriliyor. Sen Türk devletinin polisi ile Türk milletinin çocuklarının çatışmasına izin veriyorsun. Ayıp değil mi bu? "diye konuştu.

"YARINI HEYECANLA BEKLİYORUM"

Özcan, Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin bilirkişi heyetinin hazırladığı raporla ilgili de "Raporda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın da etkili olduğu söyleniyor. Bu yangında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ihmali varsa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ihmali varsa, İl Özel İdaresi'nin ihmali varsa, belediyenin ihmali varsa peki neden sadece belediye ve İl Özel İdaresi çalışanları içeride. Niye Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan bir kişi bile içeride değil. Yarın tutukluluk itirazları var. Türkiye'de hukuk var mı yok mu. Yarın göreceğiz, bir kez daha göreceğiz. Umutlu değilim. Ya burada adı geçen bakanlık yetkililerini içeriye alırsınız ya da bizim arkadaşlarımızı derhal tahliye edersiniz. Yapılması gereken derhal tahliye etmeleri. Yarını heyecanla bekliyorum. Orada hayatını kaybedenlerin de şüphelilerin de avukatları bu raporu istiyor. Ver bu raporu. Herkes bu bilirkişi raporunda ne denilmiş, bir görsün" dedi. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Tanju Özcan
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